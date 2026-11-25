Украинская певица Skylerr (Валерия Пронина) вошла в лонглист национального отбора на Евровидение-2027, однако на фоне этого в сети ей напомнили о якобы созданной с помощью ИИ песне "Красный мак".

Дело в том, что Skylerr недавно перепела композицию, первую версию которой исполняла певица-ИИ. Валерия подчеркнула, что "Красный мак" написали люди — группа Kavabanga, Depo, Kolibri. Фокус рассказывает, что известно о скандале.

Skylerr оказалась в центре скандала

Певицу обвинили в продвижении контента, созданного искусственным интеллектом, отметив, что композицию "Красный мак", набравшую миллионы прослушиваний, якобы написал ИИ. Поэтому продюсерам Национального отбора следовало обратить на это внимание и не толеровать таких артистов.

"Когда Пианобой берет на Евровидение Скайлер, которая перепевает ИИ-слоп, что это говорит обществу и индустрии? Что нормально быть артистом, который нормализует ИИ-музыку, нормально быть артистом без ценностей, нормализация безвкусицы — это нормально. Главное — быть на пике популярности, и все будут с этим считаться, а еще за счет денег налогоплательщиков будут и дальше это продвигать", — написал пользователь Threads под ником vasyl.fedchyk.

Видео дня

Многие поклонники Skylerr встали на ее сторону и попросили хейтеров ознакомиться со всем творчеством звезды, которая написала многие песни самостоятельно.

Впоследствии критики обратили внимание на то, что группа Kavabanga, Depo и Kolibri продолжают выпускать русскоязычные песни и исполнять их на концертах.

Skylerr перепела песню "Красный мак"

Позиция Skylerr

Певица подчеркнула, что ее заявка на национальный отбор точно была создана без использования ИИ.

"Сегодня вы увидели мое имя в лонглисте национального отбора на Евровидение, и я вижу много дискуссий по поводу того, что я перепела песню "Красный мак", которая якобы создана искусственным интеллектом (это я прокомментирую отдельно). Хочу сразу подчеркнуть — моя конкурсная песня не имеет никакого отношения к искусственному интеллекту. Я писала собственные песни до "Красного мака", продолжаю писать после него и планирую делать это и в дальнейшем. Не исключение и моя песня для национального отбора, которую я написала в соавторстве с известными авторами песен", — отметила певица.

Skylerr добавила, что "Красный мак" — очень удачный пример в нашем шоу-бизнесе.

"Песня, которая уже набрала миллионы прослушиваний в исполнении искусственного интеллекта, обрела живые голоса, живые эмоции и возможность звучать на концертах. Я не приобретала права на эту песню, и этот эксперимент не означает, что отныне я буду петь песни ИИ. Для меня это был интересный творческий опыт, в котором не искусственный интеллект заменил артиста, а артисты оживили то, что создали люди, но пел искусственный интеллект", — написала участница Национального отбора.

Skylerr Фото: Instagram

Артистка подчеркнула, что "Красный мак" точно написали люди.

"И да, хочу подчеркнуть, что я точно знаю историю песни "Красный мак": эту песню написали люди! А исполнил ее искусственный интеллект. А потом мы решили придать ей живое звучание: все инструменты, аранжировку, хоры, вокал — все это было оживлено нами", — добавила Валерия.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинская популярная певица Skylerr (Валерия Кудрявец) официально стала женой известного адвоката Евгения Пронина.

В новом выпуске шоу "Голос страны" разгорелась жаркая дискуссия из-за хита "Красный мак", первую версию которого исполняла певица-ИИ.

Объявлен лонглист национального отбора на Евровидение-2027 — в него вошли 18 исполнителей. Среди них есть как хорошо знакомые лица, так и не очень.