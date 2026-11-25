Українська співачка Skylerr (Валерія Проніна) увійшла до лонглисту Нацвідбору на Євробачення-2027, проте на фоні цього в мережі їй нагадали про начебто ШІ-пісню "Червоний мак".

Справа в тому, що Skylerr нещодавно переспівала композицію, першу версію якої виконувала ШІ-співачка. Валерія наголосила, що "Червоний мак" написали люди — гурт Kavabanga, Depo, Kolibri. Фокус розповідає, що відомо про скандал.

Skylerr опинилася в центрі скандалу

Співачку звинуватили в просуванні ШІ-контенту, наголошуючи, що композицію "Червоний мак", яка набрала мільйони прослуховувань, начебто написав ШІ. Тому продюсерам Нацвідбору варто було звернути на це увагу і не толерувати таких артистів.

"Коли Піанобой бере на Євробачення Скайлер, яка переспівує ШІ слоп, що це говорить суспільству і індустрії? Що нормально бути артистом, який нормалізує ШІ музику, нормально бути артистом без цінностей, нормалізація несмаку — це ок. Головне бути на хайпі і всі будуть з цим рахуватися і ще за гроші платників податків далі це пушити", — написав користувач Threads під ніком vasyl.fedchyk.

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Багато прихильників Skylerr стали на її бік та попросили хейтерів переглянути весь творчий доробок зірки, яка багато пісень написала сама.

Згодом критики звернули увагу на те, що гурт Kavabanga, Depo, Kolibri продовжує випускати російськомовні пісні та виконувати їх на концертах.

Skylerr переспівала "Червоний мак"

Позиція Skylerr

Співачка наголосила, що її заявка на Нацвідбір точно створена без використання ШІ.

"Сьогодні ви побачили моє ім’я в лонглисті Нацвідбору на Євробачення і я бачу багато дискусій щодо того, що я переспівала пісню "Червоний мак", яка нібито створена штучним інтелектом (це окремо прокоментую). Хочу одразу наголосити — моя конкурсна пісня не має жодного стосунку до штучного інтелекту. Я писала власні пісні до "Червоного маку", продовжую писати після нього і планую робити це надалі. Не виняток і моя пісня на Нацвідбір, яку я написала у співавторстві з відомими сонграйтерами", — зазначила співачка.

Skylerr додала, що "Червоний мак" — дуже вдалий кейс у нашому шоу-бізнесі.

"Пісня, яка вже зібрала мільйони прослуховувань у виконанні штучного інтелекту, отримала живі голоси, живі емоції та можливість звучати на концертах. Я не купувала права на цю пісню, і цей експеримент не означає, що відтепер я співатиму пісні ШІ. Для мене це був цікавий творчий досвід, у якому не штучний інтелект замінив артиста, а артисти оживили те, що створили люди, але співав штучний інтелект", — написала учасниця Нацвідбору.

Skylerr Фото: Instagram

Артистка наголосила, що "Червоний мак" точно написали люди.

"І так, хочу наголосити , що я знаю достеменно історію пісні "Червоний мак", цю пісню написали люди! А виконав штучний інтелект. А потім ми вирішили надати їй живого звучання, всі інструменти, аранжування, хори, вокали все було оживлено нами", — додала Валерія.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська популярна співачка Skylerr (Валерія Кудрявець) офіційно стала дружиною відомого адвоката Євгена Проніна.

У новому випуску шоу "Голос країни" розгорілася палка дискусія через хіт "Червоний мак", першу версію якого виконувала ШІ-співачка.

Оголошено лонглист Нацвідбору на Євробачення-2027 — до нього увійшли 18 виконавців. Там є і добре знайомі обличчя, і не дуже.