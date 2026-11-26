Украинец Роман проживает в Швеции. Он решил провести эксперимент, чтобы показать, сколько продуктов можно купить в популярном местном магазине на деньги, заработанные за два часа работы.

В Швеции работник, выполняющий низкоквалифицированную работу, за два часа зарабатывает около 350 крон. Именно с такой суммой Роман отправился в местный магазин Willys. Подробнее об эксперименте — расскажет Фокус.

"Около 350 крон — именно столько в Швеции зарабатывает обычный работник, выполняющий низкоквалифицированную работу, за два часа своего времени", — с этих слов Роман начал видео.

Так, в популярном магазине украинец купил багет и свежеиспеченный хлеб, 600 граммов красного перца паприка, полкилограмма винограда, небольшой букетик, связку бананов и две головки брокколи.

Набор продуктов Романа Фото: TikTok Набор продуктов Романа Фото: TikTok

Кроме того, Роман добавил в продуктовую корзину литровую банку оливок — обычных и зеленых, фаршированных креветками. Также он купил капусту, три небольшие банки кукурузы и полкилограмма сыра бри.

Видео дня

"Всё, пакет пуст. Вот столько продуктов можно купить за два часа рабочего времени в Швеции", — подчеркнул украинец.

Набор продуктов Романа Фото: TikTok Набор продуктов Романа Фото: TikTok

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинец Роман живет в Швеции и работает уборщиком на местном кладбище. За это он получает три тысячи долларов в месяц. Однако есть одно "но".

Украинка провела социальный эксперимент, показав, сколько продуктов можно купить в норвежском супермаркете на деньги, полученные за час работы.

Кроме того, Алла, которая сейчас живёт в Испании, купила продуктов на 10 евро и показала, что из этого можно приготовить обед или ужин. Эксперимент поразил многих её подписчиков в соцсетях.