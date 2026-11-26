Українець Роман проживає у Швеції. Чоловік вирішив провести експеримент, показавши, скільки продуктів можна купити у місцевому популярному магазині за гроші, одержані за дві години роботи.

У Швеції працівник на низькокваліфікованій роботі за дві години отримує близько 350 крон. Саме з такою сумою Роман пішов у місцевий магазин Willys. Детальніше про експеримент — розповість Фокус.

"Близько 350 крон – саме стільки у Швеції заробляє звичайний працівник на низькокваліфікованій роботі за дві години свого часу", — з цими словами почав відео Роман.

Так, у популярному магазині українець придбав багет і свіжоспечений хлібчик, 600 грамів червоного перцю паприка, пів кілограма винограду, невеликий букетик, в’язку бананів, два броколі.

Продуктовий набір Романа Фото: TikTok Продуктовий набір Романа Фото: TikTok

Крім цього, до продуктового кошика Роман додав літрову банку оливок — звичайних і зелених, фаршированих креветками. Також чоловік придбав капусту, три невеликі банки кукурудзи і пів кілограма сиру брі.

Відео дня

"Все, пакет порожній. Ось стільки продуктів можна купити за дві години робочого часу у Швеції", — наголосив українець.

Продуктовий набір Романа Фото: TikTok Продуктовий набір Романа Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українець Роман проживає у Швеції і працює прибиральником на місцевому кладовищі. За це чоловік отримує три тисячі доларів на місяць. Втім, є одне "але".

Українка провела соціальний експеримент, показавши, скільки продуктів можна купити в норвезькому супермаркеті за гроші, одержані за годину роботи.

Крім того, Алла, яка зараз живе в Іспанії, придбала харчі на 10 євро й показала, що з цього можна приготувати на обід або вечерю. Експеримент вразив багатьох її підписників у соцмережах.