Первая леди США выбрала изысканный наряд для ежегодной церемонии помилования индейки в Белом доме. Мелания Трамп воплотила все краски осени в своём наряде накануне Дня благодарения.

Мелания появилась на публике вместе со своим мужем Дональдом. Пара держалась за руки, позируя перед камерами папарацци. Как выглядела супружеская пара — читайте далее в материале Фокуса.

Так, первая леди США надела шерстяное пальто в клетку от бренда Max Mara. Она дополнила этот роскошный образ темно-коричневой кашемировой водолазкой от Ralph Lauren и кожаными перчатками в тон.

Интересно, что пальто от Max Mara, особенностью которого является полупояс на спине, стоит 3 490 долларов.

Мелания появилась вместе со своим мужем Дональдом Фото: Instagram Мелания появилась вместе со своим мужем Дональдом Фото: Instagram

К тому же Мелания надела тёмно-коричневые туфли на шпильке из кожи питона от Christian Louboutin. Свой образ супруга президента дополнила солнцезащитными очками из ацетата, похожими на модели от Saint Laurent.

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Образы Трампов Фото: Instagram Образы Трампов Фото: Instagram Образы Трампов Фото: Instagram Образы Трампов Фото: Instagram Образы Трампов Фото: Instagram Образы Трампов Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Мелания Трамп продемонстрировала изысканный стиль на премьере сериала о себе "Мелания: Сериал" в Нью-Йорке.

Психолог заявила, что Дональд боится свою жену Меланию. Брак пары оказался на грани.

Кстати, Мелания раскрыла подробности своего брака с Дональдом и призналась, что муж считает её "сложным" человеком.