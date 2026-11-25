Перша леді США обрала вишуканий образ для щорічної церемонії помилування індички в Білому домі. Меланія Трамп втілила усі барви осені у своєму аутфіті напередодні Дня подяки.

На публіці Меланія з'явилася разом із чоловіком Дональдом. Пара трималася за руки, коли позувала на камеру папараці. Який вигляд мало подружжя – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Так, перша леді США одягнула вовняне пальто в клітинку від бренду Max Mara. Вона доповнила цей розкішний образ темно-коричневою кашеміровою водолазкою від Ralph Lauren та шкіряними рукавичками в тон.

Цікаво, що пальто від Max Mara, особливістю якого є напівпояс на спині, коштує 3 490 доларів.

Меланія з'явилася разом із чоловіком Дональдом Фото: Instagram Меланія з'явилася разом із чоловіком Дональдом Фото: Instagram

До того ж Меланія взула темно-коричневі туфлі на шпильці зі шкіри пітона від Christian Louboutin. Свій образ дружина президента доповнила сонцезахисними окулярами з ацетату, схожими на моделі від Saint Laurent.

Відео дня

Образи Трампів Фото: Instagram Образи Трампів Фото: Instagram Образи Трампів Фото: Instagram Образи Трампів Фото: Instagram Образи Трампів Фото: Instagram Образи Трампів Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Меланія Трамп продемонструвала вишуканий стиль на прем'єрі серіалу про себе "Меланія: Серіал" у Нью-Йорку.

Психологиня заявила, що Дональд боїться свою дружину Меланію. Шлюб пари опинився на межі.

До речі, Меланія розкрила подробиці свого шлюбу із Дональдом і зізналась, що чоловік вважає її "важкою" людиною.