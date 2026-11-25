Предатель Джигурда снова в реанимации: состояние ухудшилось, жена призвала молиться (фото)
65-летнего российского актёра и певца Никиту Джигурду, уроженца Киева, госпитализировали с инфарктом. 24 ноября артисту якобы стало лучше и его перевели в палату, но на следующий день состояние ухудшилось – знаменитость снова в реанимации.
Об этом сообщила супруга Джигурды — фигуристка Марина Анисина. Она призвала молиться за певца. Соответствующий пост женщина опубликовала на своей странице в Instagram.
В каком состоянии Джигурда
По словам Анисиной, 24 ноября Джигурди стало лучше, и его перевели в палату. Однако сегодня, 25 ноября, певцу снова стало плохо, и он оказался в реанимации.
"Здоровья тебе, Никитос! Вчера Никиту перевели в палату, а сегодня снова в реанимацию. Люблю тебя. Молимся", — написала Анисина и поделилась фотографией мужа из больницы.
Кстати, до этого Джигурда признался, что находился на грани жизни и смерти. Он даже хотел уйти в иной мир.
"22 ноября, когда инфаркт сбил меня с ног, весь день и вечер у меня так давило и жгло в груди, что я действительно был готов уйти в иной мир и просил ангелов забрать меня. Меня не забрали в мир иной в эту полнолуние. Хотя я хотел уйти", – сказал россиянин.
Джигурду госпитализировали — что известно
Певец перенёс инфаркт на ходу. Во время поездки в Екатеринбург у него подскочило давление и началось жжение в груди, поэтому, прилетев в Москву, пришлось срочно вызвать скорую помощь. Врачи удивились, как вообще Джигурда выжил, поскольку на следующий день у него началась аритмия, и он стал задыхаться.
В настоящее время россиянин ожидает операции по удалению тромба.
Джигурда поддерживает агрессию РФ
Никита родился в Киеве. Однако артист уже давно живет в России и в декабре 2022 года получил гражданство РФ по упрощенной процедуре как гражданин Украины.
Кстати, Джигурда активно поддерживает войну России против Украины. В 2023 году певец опубликовал видео, на котором позировал в военной форме и бронежилете на территории Донбасса в окружении вооружённых оккупантов. На записи Никита с восторгом наблюдал за работой военных РФ с минометом и читал стихи. Во втором ролике знаменитость прошелся по траншеям.
В апреле 2025 года Джигурда попал под украинские санкции.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Джигурда впервые вышел на связь, опубликовав видео из больницы, лежа на кровати.
- В возрасте 58 лет скончался российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов. В Украине он стал известен благодаря шоу "Х-Фактор".
Кроме того, в Москве на 76-м году жизни скончался известный советский и российский телеведущий Владимир Молчанов. Причиной смерти стала длительная онкологическая болезнь.