65-летнего российского актёра и певца Никиту Джигурду, уроженца Киева, госпитализировали с инфарктом. 24 ноября артисту якобы стало лучше и его перевели в палату, но на следующий день состояние ухудшилось – знаменитость снова в реанимации.

Об этом сообщила супруга Джигурды — фигуристка Марина Анисина. Она призвала молиться за певца. Соответствующий пост женщина опубликовала на своей странице в Instagram.

В каком состоянии Джигурда

По словам Анисиной, 24 ноября Джигурди стало лучше, и его перевели в палату. Однако сегодня, 25 ноября, певцу снова стало плохо, и он оказался в реанимации.

"Здоровья тебе, Никитос! Вчера Никиту перевели в палату, а сегодня снова в реанимацию. Люблю тебя. Молимся", — написала Анисина и поделилась фотографией мужа из больницы.

Джигурду госпитализировали Фото: Instagram

Кстати, до этого Джигурда признался, что находился на грани жизни и смерти. Он даже хотел уйти в иной мир.

"22 ноября, когда инфаркт сбил меня с ног, весь день и вечер у меня так давило и жгло в груди, что я действительно был готов уйти в иной мир и просил ангелов забрать меня. Меня не забрали в мир иной в эту полнолуние. Хотя я хотел уйти", – сказал россиянин.

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Джигурду госпитализировали — что известно

Певец перенёс инфаркт на ходу. Во время поездки в Екатеринбург у него подскочило давление и началось жжение в груди, поэтому, прилетев в Москву, пришлось срочно вызвать скорую помощь. Врачи удивились, как вообще Джигурда выжил, поскольку на следующий день у него началась аритмия, и он стал задыхаться.

В настоящее время россиянин ожидает операции по удалению тромба.

Джигурда в больнице Фото: Скрин видео

Джигурда поддерживает агрессию РФ

Никита родился в Киеве. Однако артист уже давно живет в России и в декабре 2022 года получил гражданство РФ по упрощенной процедуре как гражданин Украины.

Кстати, Джигурда активно поддерживает войну России против Украины. В 2023 году певец опубликовал видео, на котором позировал в военной форме и бронежилете на территории Донбасса в окружении вооружённых оккупантов. На записи Никита с восторгом наблюдал за работой военных РФ с минометом и читал стихи. Во втором ролике знаменитость прошелся по траншеям.

В апреле 2025 года Джигурда попал под украинские санкции.

Джигурда с оккупантами Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Джигурда впервые вышел на связь, опубликовав видео из больницы, лежа на кровати.

В возрасте 58 лет скончался российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов. В Украине он стал известен благодаря шоу "Х-Фактор".

Кроме того, в Москве на 76-м году жизни скончался известный советский и российский телеведущий Владимир Молчанов. Причиной смерти стала длительная онкологическая болезнь.