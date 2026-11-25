65-річного російського актора і співака Микиту Джигурду, який родом із Києва, госпіталізували з інфарктом. 24 листопада артисту нібито стало краще і його перевели у палату, але наступного дня стан погіршився – знаменитість знову в реанімації.

Про це повідомила дружина Джигурди – фігуристка Марина Анісіна. Вона закликала молитися за співака. Відповідний допис жінка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

В якому стані Джигурда

За словами Анісіної, 24 листопада Джигурді стало краще, і його перевели до палати. Однак сьогодні, 25 листопада, співаку знову стало погано, і він опинився у реанімації.

"Здоров'я тобі, Микитосе! Вчора Микиту перевели до палати, а сьогодні знову до реанімації. Кохаю тебе. Молимося", — написала Анісіна і поділилася фото чоловіка з лікарні.

Джигурду госпіталізували Фото: Instagram

До речі, до цього Джигурда зізнався, що був на межі життя і смерті. Він навіть хотів піти в інший світ.

Відео дня

"22 листопада, коли інфаркт відправляв мене в нокдаун, увесь день та вечір в мене так тиснуло й пекло в грудях, що я справді був готовий піти в інший світ і просив янголів забрати мене. Мене не забрали в інший світ у цей повний місяць. Хоча я хотів піти", – сказав росіянин.

Джигурду госпіталізували — що відомо

Співак переніс інфаркт на ногах. Під час поїздки до Єкатеринбургу у нього підскочив тиск і почалося печіння у грудях, тому, прилетівши до Москви, довелося терміново викликати швидку допомогу. Лікарі здивувались, як взагалі Джигурда вижив, оскільки наступного дня у нього почалася аритмія, і він став задихатися.

Наразі росіянин очікує на операцію, щоб видалити тромб.

Джигурда у лікарні Фото: Скрін відео

Джигурда підтримує агресію РФ

Микита народився у Києві. Втім, артист вже тривалий час живе у Росії і в грудні 2022 року отримав громадянство РФ за спрощеною процедурою як громадянин України.

До речі, Джигурда активно підтримує війну Росії проти України. У 2023-му співак опублікував відео, на якому позував у військовій формі та бронежилеті на території Донбасу в оточенні озброєних окупантів. На записі Микита захоплено спостерігав за роботою військових РФ із міномета та читав вірші. На другому ролику знаменитість пройшовся траншеями.

У квітні 2025 року Джигурда потрапив під українські санкції.

Джигурда з окупантами Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Джигурда вперше вийшов на зв'язок, оприлюднивши відео з лікарні, лежачи на ліжку.

У віці 58 років помер російський журналіст і музичний критик Сергій Сосєдов. В Україні він став відомий завдяки шоу "Х-Фактор".

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