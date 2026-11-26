Фотография Константина и Влады Либеровых, сделанная на одесском пляже во время ракетного удара, вошла в подборку TIME’s Top 100 Photos of 2026. Фоторедакторы журнала ежегодно выбирают сто снимков, которые лучше всего отражают дух года. Либеровы попадают в этот список уже в четвертый раз.

TIME опубликовал подборку 24 ноября. В этом году в нее вошли шесть снимков из Украины. Ранее в топ-100 попадали снимки Либеровых с поля возле Изюма, испещрённого воронками от обстрелов (2022), а также вид сверху на Бахмут в разгар боев (2023).

В этом году фотография была сделана 29 июля 2026 года на пляже на окраине Одессы во время воздушной тревоги. Люди отдыхают у моря, а за пирсом с большой фигурой динозавра поднимается дым от пожара, вспыхнувшего после российского ракетного удара. Летом снимок быстро разлетелся по соцсетям и СМИ.

"Мы родом из Одессы, поэтому этот кадр для нас очень личный. В тот день объявили тревогу, после удара над городом поднялся дым, а люди оставались у моря. Так Одесса переживает уже пятое лето великой войны. Мы благодарны TIME за то, что этот день из Одессы теперь вошёл в число главных кадров года", – говорят Константин и Влада Либеровы.

Видео дня

Помимо снимка Либеровых, в подборку TIME вошли ещё пять фотографий из Украины:

Марилиз Виньо (Marylise Vigneau): Егор Бабенко на репетиции "Энеиды" с Театром ветеранов в Киеве, 18 февраля.

Егор Бабенко на репетиции "Энеиды" Фото: Марилиз Виньо

Герд Людвиг (Gerd Ludwig): работник в защитном костюме в хранилище отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС, 13 марта.

Работник хранилища отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС Фото: Gerd Ludwig

Сергей Коровайный: женщина идёт по улице, затянутой дымом от продуктового рынка и торгового центра после российской атаки на центр Киева, 24 мая.

Центр Киева после атаки 24 мая Фото: Сергей Коровайный

Йоханна Мария Фриц (Johanna Maria Fritz), The New York Times: встреча семей в киевской детской больнице "Охматдет", 15 сентября.

Встреча семей в киевской детской больнице "Охматдет" Фото: Johanna Maria Fritz

Маурисио Лима (Mauricio Lima), The New York Times: военные и спасатели выносят на носилках мужчину, пока горит его дом в Харькове, 12 октября.

Нападение на Харьков 12 октября Фото: Mauricio Lima

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В результате российского обстрела Киева пострадал дом Константина и Влады Либеровых, в котором выбило окна. В ночь на 14 ноября враг атаковал Украину сотнями воздушных целей.

Также пара объявила о пополнении в семье. "Мы станем родителями. У нас будет сын. Мы счастливы. Порадуйтесь вместе с нами", – обратились к поклонникам фотографы.

Либеровы стали родителями 29 ноября 2025 года. Фотография с младенцем вызвала волну восторженных комментариев в социальных сетях.