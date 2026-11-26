Світлина Костянтина і Влади Ліберових, знята на одеському пляжі під час ракетного удару, увійшла до добірки TIME’s Top 100 Photos of 2026. Фоторедактори журналу щороку обирають сто знімків, які найкраще передають рік. Ліберови потрапляють до цього списку вчетверте.

TIME оприлюднив добірку 24 листопада. Цього року до неї увійшли шість кадрів з України. Раніше в топ 100 потрапляли знімки Ліберових з поля біля Ізюма, поритого вирвами від обстрілів (2022), та вид згори на Бахмут у розпал боїв (2023).

Цьогоріч фото зробили 29 липня 2026 року на пляжі на околиці Одеси під час повітряної тривоги. Люди відпочивають біля моря, а за пірсом з великою фігурою динозавра піднімається дим від пожежі, що спалахнула після російського ракетного удару. Влітку знімок швидко розійшовся соцмережами і медіа.

"Ми родом з Одеси, тому цей кадр для нас дуже особистий. Того дня оголосили тривогу, після удару над містом піднявся дим, а люди лишалися біля моря. Так Одеса живе вже п’яте літо великої війни. Ми вдячні TIME, що цей день з Одеси тепер серед головних кадрів року", – кажуть Костянтин і Влада Ліберови.

Відео дня

Окрім кадру Ліберових, до добірки TIME увійшли ще п’ять фото з України:

Маріліз Віньо (Marylise Vigneau): Єгор Бабенко на репетиції "Енеїди" з Театром ветеранів у Києві, 18 лютого.

Єгор Бабенко на репетиції "Енеїди" Фото: Маріліз Віньо

Герд Людвіг (Gerd Ludwig): працівник у захисному костюмі у сховищі відпрацьованого ядерного палива Чорнобильської АЕС, 13 березня.

Працівник у сховищі відпрацьованого ядерного палива Чорнобильської АЕС Фото: Gerd Ludwig

Сергій Коровайний: жінка йде вулицею, яку затягнуло димом від продуктового ринку й торговельного центру після російської атаки на центр Києва, 24 травня.

Центр Києва після атаки 24 травня Фото: Сергій Коровайний

Йоганна Марія Фріц (Johanna Maria Fritz), The New York Times: зустріч родин у київській дитячій лікарні "Охматдит", 15 вересня.

Зустріч родин у київській дитячій лікарні "Охматдит" Фото: Johanna Maria Fritz

Маурісіо Ліма (Mauricio Lima), The New York Times: військові й рятувальники несуть на ношах чоловіка, поки горить його будинок у Харкові, 12 жовтня.

Атака на Харків 12 жовтня Фото: Mauricio Lima

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Внаслідок російського обстрілу Києва постраждав будинок Костянтина і Влади Ліберових, у якому вибило вікна. У ніч на 14 листопада ворог атакував Україну сотнями повітряних цілей.

Також пара оголосила про поповнення в родині. "Ми будемо батьками. В нас буде син. Ми щасливі. Побудьте щасливими разом із нами", – звернулися до прихильників фотографи.

Ліберови стали батьками 29 листопада 2025 року. Світлина з немовлям викликала хвилю захоплених коментарів у соцмережах.