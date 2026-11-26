Буквально через день после объявления лонг-листа Нацотбора на Евровидение-2027 разгорелся уже второй скандал. Гитариста группы Spokusy Игоря Черепанова обвинили в домогательствах к несовершеннолетним.

Об этом 25 ноября заявила автор творческих проектов Юлия Мантикора. Черепанов уже отреагировал и заявил, что это клевета.

Второй скандал на Нацотборе

По словам Юлии, гитарист приглашал на тусовки и флиртовал с 15-летними девушками, зная об их возрасте. Она опубликовала скриншоты нескольких таких переписок. А в комментариях откликнулись девушки с похожими историями.

Юлия опубликовала пост на следующий день после того, как организаторы украинского Нацотбора на Евровидение-2027 объявили длинный список претендентов на право представлять Украину на международном песенном конкурсе в Болгарии, среди которых есть и группа Spokusy.

Видео дня

"Прежде чем он выйдет на национальную арену, прошу вас посмотреть и подумать, как он использует свой статус в общении с 15-летними подростками", — отметила Юлия.

Группа Spokusy вошла в лонг-лист национального отбора Фото: Суспільне

Реакция Черепанова

В комментарии "Суспильне Культура" Черепанов назвал обвинения "клеветой" и заявил, что придерживается четкой позиции — "никаких романтических отношений и встреч с девушками младше 18 лет".

"Мог написать в личные сообщения какую-то ерунду в шуточной форме, не учитывая возраст, но о каких-либо встречах речи не шло", — отметил музыкант.

Игорь Черепанов Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинская певица Skylerr (Валерия Пронина) вошла в лонглист Нацотбора на Евровидение-2027, однако на фоне этого в сети ей напомнили о якобы созданной ИИ песне "Красный мак".

В новом выпуске шоу "Голос страны" разгорелась жаркая дискуссия из-за хита "Красный мак", первую версию которого исполняла ИИ-певица.

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