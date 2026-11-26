Буквально за день після оголошення лонглиста Нацвідбору на Євробачення-2027 розгорівся вже другий скандал. Гітариста гурту Spokusy Ігоря Черепанова звинуватили в домаганнях до неповнолітніх.

Про це 25 листопада заявила авторка творчих проєктів Юлія Мантикора. Черепанов уже відреагував та заявив, що це наклеп.

Другий скандал на Нацвідборі

За словами Юлії, гітарист запрошував на тусовки та фліртував із 15-річними дівчатами, знаючи про їхній вік. Вона виклала скріни декількох таких переписок. А в коментарях відгукнулися дівчата зі схожими історіями.

Юлія розмістила допис наступного дня після того, як організатори українського Нацвідбору на Євробачення 2027 оголосили лонглист претендентів на право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Болгарії, серед яких є і гурт Spokusy.

"Перш ніж він вийде на національну сцену, прошу вас подивитися і подумати, як він використовує свій статус у спілкуванні з 15-річними підлітками", — зазначила Юлія.

Відео дня

Гурт Spokusy увійшов до лонглиста Нацвідбору Фото: Суспільне

Реакція Черепанова

У коментарі "Суспільне Культура" Черепанов назвав звинувачення "наклепом" і заявив, що дотримується чіткої позиції — "жодних романтичних стосунків і зустрічей з дівчатами до 18 років".

"Міг написати в приватні повідомлення якісь дурниці в жартівливій формі, не розуміючи віку, але ні про які зустрічі не йшлося", — зазначив музикант.

Ігор Черепанов Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська співачка Skylerr (Валерія Проніна) увійшла до лонглисту Нацвідбору на Євробачення-2027, проте на фоні цього в мережі їй нагадали про начебто ШІ-пісню "Червоний мак".

У новому випуску шоу "Голос країни" розгорілася палка дискусія через хіт "Червоний мак", першу версію якого виконувала ШІ-співачка.

Оголошено лонглист Нацвідбору на Євробачення-2027 — до нього увійшли 18 виконавців. Там є і добре знайомі обличчя, і не дуже.