Англоязычный сегмент TikTok и не только переполнен звуком из Украины. Все почему-то зовут Петрика и предлагают ему капусточку.

Дело в том, что этот мем зародился в Украине. Мальчик из Львовской области Станислав Дудик публикует видео, на котором он зовет своего питомца, но тот его полностью игнорирует. Именно это и послужило поводом для шуток.

"Петрик, капусточка"

12-летний Станислав родом из Львовской области, он страдает "болезнью хрустальных костей". Контент для блога мальчику помогает снимать его мама. Юный блогер очень талантлив: читает стихи, поёт, ведёт свой блог и довольно уверенно говорит по-английски.

На своих страницах Станислав часто делится видео со своими питомцами, в частности с зайцем Петриком. Тот появился у мальчика, когда был ещё совсем крохотным, поэтому между ними сложилась особая связь.

Видео дня

И именно видео с Петриком почему-то "зацепили" западную аудиторию: они массово создают мемы на эту тему, называя зайчика "Big P" или "Патриком". Поводом для шуток стало то, что на большинстве видео заяц полностью игнорирует Станислава и предложения "капусточки".

Станислав Дудик со своим Петриком

Более того, на днях официальный аккаунт "Ювентуса" опубликовал видео о "Патрике". Позже Станислав рассказал, что его даже пригласили на матч в Турине.

Украинский Петрик "взрывает" интернет

В целом иностранцы используют этот звук, когда описывают, как их кто-то игнорирует. Видео Станислава "набирают" миллионы просмотров, а в комментариях иностранцы массово оставляют комментарии, которые набирают сотни тысяч лайков.

Комментарии под видео Станислава Дудика Фото: Instagram

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