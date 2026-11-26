Англомовний сегмент TikTok і не тільки забитий звуком з України. Усі чомусь кличуть Петрика та пропонують йому капусточку.

Справа в тому, що походження цього мему — з України. Хлопчик з Львівщини Станіслав Дудік публікує відео, як він кличе свого улюбленця, але той його повністю його ігнорує. Це і стало приводом для жартів.

"Петрику, капусточка"

12-річний Станіслав родом з Львівської області, він живе з "хворобою кришталевих кісток". Контент для блогу хлопчику допомагає знімати його мама. Юний блогер дуже талановитий: читає вірші, співає, веде свій блог та доволі впевнено говорить англійською.

На своїх сторінках Станіслав часто ділиться відео зі своїми улюбленцями, зокрема із зайцем Петриком. Він з'явився у хлопчика ще зовсім крихітним, тому між ними особливий звʼязок.

Відео дня

І саме відео з Петриком чомусь "залетіли" західній аудиторії: вони масово роблять меми на цю тему, називаючи зайчика "Big P" або "Патріком". Темою для жартів стало те, що на більшості відео заєць повністю ігнорує Станіслава і пропозиції "капусточки".

Станіслав Дудік зі своїм Петриком

Ба більше, днями офіційний акаунт "Ювентуса" запостив відео про "Патріка". Згодом Станіслав розповів, що його навіть запросили на матч у Турині.

Український Петрик "розриває" мережу

Загалом іноземці використовують цей звук, коли описують, як їх хтось ігнорує. Відео Станіслава "залітають" на мільйони переглядів, а в коментарях іноземці масово пишуть коментарі, які набирають сотні тисяч вподобайок.

Коментарі під відео Станіслава Дудіка Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

У мережі активно обговорюють бразильський серіал "Бездушні", перший сезон якого вийшов ще у 2020 році. Стрічка розповідає про українську діаспору, яка оселилася в містечку Бріжіда.

Український юний блогер "Денік із села" став зіркою мережі. На нього навіть звернув увагу знаменитий дизайнер Руслан Багінський.

21-річний блогер "Мамина зірочка" після чотирьох років життя в гуртожитку купив свою квартиру.