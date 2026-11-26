"Петрику, капусточка": відео українського блогера розривають мережу (відео)
Англомовний сегмент TikTok і не тільки забитий звуком з України. Усі чомусь кличуть Петрика та пропонують йому капусточку.
Справа в тому, що походження цього мему — з України. Хлопчик з Львівщини Станіслав Дудік публікує відео, як він кличе свого улюбленця, але той його повністю його ігнорує. Це і стало приводом для жартів.
"Петрику, капусточка"
12-річний Станіслав родом з Львівської області, він живе з "хворобою кришталевих кісток". Контент для блогу хлопчику допомагає знімати його мама. Юний блогер дуже талановитий: читає вірші, співає, веде свій блог та доволі впевнено говорить англійською.
На своїх сторінках Станіслав часто ділиться відео зі своїми улюбленцями, зокрема із зайцем Петриком. Він з'явився у хлопчика ще зовсім крихітним, тому між ними особливий звʼязок.
І саме відео з Петриком чомусь "залетіли" західній аудиторії: вони масово роблять меми на цю тему, називаючи зайчика "Big P" або "Патріком". Темою для жартів стало те, що на більшості відео заєць повністю ігнорує Станіслава і пропозиції "капусточки".
Ба більше, днями офіційний акаунт "Ювентуса" запостив відео про "Патріка". Згодом Станіслав розповів, що його навіть запросили на матч у Турині.
Загалом іноземці використовують цей звук, коли описують, як їх хтось ігнорує. Відео Станіслава "залітають" на мільйони переглядів, а в коментарях іноземці масово пишуть коментарі, які набирають сотні тисяч вподобайок.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
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