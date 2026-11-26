Суд отменил решение налоговой службы о взыскании с украинской модели OnlyFans Милады Дмитренко почти 2,9 млн гривен неуплаченных налогов. Адвокатам удалось отстоять это постановление.

Решение было отменено и в апелляционной инстанции. Об этом говорится в соответствующем судебном постановлении. Подробнее — расскажет Фокус.

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Согласно судебным материалам, в 2025 году украинская модель Милада Дмитренко узнала о наличии у нее денежных обязательств на сумму 2 млн 879 тыс. грн.

Налоговая служба потребовала уплатить эти средства на основании информации, полученной Государственной пограничной службой от Великобритании о доходах компании Fenix International Ltd, связанной с платформой OnlyFans.

В 2021 году Дмитренко якобы получила 249 тысяч долларов дохода, а в 2022-м — 197 тысяч долларов. Таким образом, за два года доход модели составил 447 тысяч долларов.

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В итоге суд постановил, что информация, полученная от британских органов, не является достаточным основанием для установления факта нарушения и доначисления налогов.

Адвокаты модели отметили, что налоговая должна была предоставить документы, подтверждающие транзакции: даты, суммы и способ выплаты средств. Кроме того, необходимо было применить курс Национального банка Украины, действовавший на момент получения каждой выплаты.

Интересно, что в материалах речь идет лишь об общих данных о количестве транзакций и суммах доходов за 2021–2022 годы. Налоговая служба сообщила о 538 операциях, но официальной информации о датах и суммах каждой из них не предоставила.

В связи с отсутствием этих данных суд отменил решение налоговой службы о взыскании с украинской модели почти 2,9 млн гривен неуплаченных налогов. Теперь служба должна еще и возместить Дмитренко судебный сбор.

Милада Мур Фото: Instagram

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