Українська модель OnlyFans відсудила у податкової 3 млн гривень: як це вдалося
Суд скасував рішення податкової про стягнення з української моделі OnlyFans Мілади Дмитренко майже 2,9 млн гривень несплачених податків. Адвокатам вдалося відстояти ухвалу.
Рішення скасували і в апеляційній інстанції. Про це йдеться у відповідній судовій ухвалі. Детальніше – розповість Фокус.
Модель OnlyFans відсудила у податкової 3 млн грн
Згідно із судовими матеріалами, у 2025 році українська модель Мілада Дмитренко дізналася про наявність у неї грошових зобов’язань на суму 2 млн 879 тисяч грн.
Податкова вимагала сплатити ці кошти на підставі інформації, отриманої Державною прикордонною службою від Великої Британії щодо доходів від компанії Fenix International Ltd, яка пов’язана з платформою OnlyFans.
У 2021 році Дмитренко нібито отримала 249 тисяч доларів доходу, а у 2022-му – 197 тисяч доларів. Таким чином, за два роки у моделі нарахували 447 тисяч доларів.
Зрештою, суд вирішив, що інформація від британських органів не є достатньою підставою для встановлення порушення та донарахування податків.
Адвокати моделі зазначили, що податкова мала надати документи, які підтверджують транзакції: дати, суми та спосіб виплати коштів. До того ж потрібно було застосувати курс Національного банку України, який був дійсний на момент отримання кожної виплати.
Цікаво, що у матеріалах йдеться лише про загальні відомості кількості транзакцій та суми доходів за 2021-2022 роки. Податкова заявляла про 538 операцій, але офіційної інформації про дати й суми кожної з них не надала.
Через відсутність цих даних суд скасував рішення податкової про стягнення з української моделі майже 2,9 млн гривень несплачених податків. Тепер служба ще й має відшкодувати Дмитренко судовий збір.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Британська модель OnlyFans Бонні Блю продала право обрати ім'я її новонародженому синові за 1,2 мільйона фунтів стерлінгів. Переможцем стала платформа BetBolt, яка спеціалізується у сфері криптоказино.
- Українська OnlyFans-модель судиться з податковою. Суд вважає, що вона заборгувала державі понад 300 тисяч гривень.
До речі, блогер Олександр Волошин, який виїхав з України, вперше публічно підтвердив нові стосунки. Його обраницею стала блогерка та модель OnlyFans Аліна Миронець.