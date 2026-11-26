Суд скасував рішення податкової про стягнення з української моделі OnlyFans Мілади Дмитренко майже 2,9 млн гривень несплачених податків. Адвокатам вдалося відстояти ухвалу.

Рішення скасували і в апеляційній інстанції. Про це йдеться у відповідній судовій ухвалі. Детальніше – розповість Фокус.

Модель OnlyFans відсудила у податкової 3 млн грн

Згідно із судовими матеріалами, у 2025 році українська модель Мілада Дмитренко дізналася про наявність у неї грошових зобов’язань на суму 2 млн 879 тисяч грн.

Податкова вимагала сплатити ці кошти на підставі інформації, отриманої Державною прикордонною службою від Великої Британії щодо доходів від компанії Fenix International Ltd, яка пов’язана з платформою OnlyFans.

У 2021 році Дмитренко нібито отримала 249 тисяч доларів доходу, а у 2022-му – 197 тисяч доларів. Таким чином, за два роки у моделі нарахували 447 тисяч доларів.

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Зрештою, суд вирішив, що інформація від британських органів не є достатньою підставою для встановлення порушення та донарахування податків.

Адвокати моделі зазначили, що податкова мала надати документи, які підтверджують транзакції: дати, суми та спосіб виплати коштів. До того ж потрібно було застосувати курс Національного банку України, який був дійсний на момент отримання кожної виплати.

Цікаво, що у матеріалах йдеться лише про загальні відомості кількості транзакцій та суми доходів за 2021-2022 роки. Податкова заявляла про 538 операцій, але офіційної інформації про дати й суми кожної з них не надала.

Через відсутність цих даних суд скасував рішення податкової про стягнення з української моделі майже 2,9 млн гривень несплачених податків. Тепер служба ще й має відшкодувати Дмитренко судовий збір.

Мілада Мур Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Британська модель OnlyFans Бонні Блю продала право обрати ім'я її новонародженому синові за 1,2 мільйона фунтів стерлінгів. Переможцем стала платформа BetBolt, яка спеціалізується у сфері криптоказино.

Українська OnlyFans-модель судиться з податковою. Суд вважає, що вона заборгувала державі понад 300 тисяч гривень.

До речі, блогер Олександр Волошин, який виїхав з України, вперше публічно підтвердив нові стосунки. Його обраницею стала блогерка та модель OnlyFans Аліна Миронець.