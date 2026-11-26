77-летняя российская певица Алла Пугачева впервые за долгое время поделилась новым снимком. Артистка не стала скрывать естественные веснушки на теле и показала своё лицо без макияжа.

Звезда появилась перед поклонниками без косметики и в топе в горошек. Соответствующий снимок Пугачова опубликовала в Instagram-stories (alla_orfey).

Как выглядит 77-летняя Пугачева

На новом фото артистка позировала перед камерой в летнем наряде — красном топе в горошек и головной убор с козырьком. Певица предстала перед подписчиками совершенно без макияжа, продемонстрировав веснушки на лице и теле.

Судя по снимку, у Пугачевой нет глубоких морщин, и она тщательно ухаживает за своим лицом.

Алла Пугачева без макияжа Фото: Instagram

Где живёт Пугачёва с Галкиным

Интересно, что Галкин и Пугачева поженились в 2011 году. Вместе с детьми, Гарри и Лизой, супруги уехали из России вскоре после начала полномасштабного вторжения. Причиной отъезда стала публичная позиция юмориста, выступившего против российских властей. Певица поддержала его.

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Сначала семья переехала в Израиль, а позже перебралась на Кипр.

Пугачева с Галкиным Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Алла Пугачева напугала всех своим внезапным похудением. Певицу с мужем заметили на прогулке.

Также артистку заметили с подросшей дочерью. Алла уже не может ходить без посторонней помощи.

Кроме того, 77-летняя Пугачева позировала в коротких чёрных шортах, а её 50-летний возлюбленный — в белой футболке и бежевых брюках в полоску.