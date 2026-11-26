77-річна російська співачка Алла Пугачова вперше за довгий час поділилася новим знімком. Артистка не стала приховувати природні веснянки на тілі і продемонструвала своє обличчя без макіяжу.

Зірка з’явилась перед шанувальниками без косметики і в топі у горошок. Відповідний кадр Пугачова оприлюднила в Instagram-stories (alla_orfey).

Як виглядає 77-річна Пугачова

На новому фото артистка позувала на камеру у літньому вбранні – червоному топі в горошок та головному уборі з козирком. Співачка постала перед підписниками повністю без макіяжу, продемонструвавши веснянки на обличчі й тілі.

Судячи з кадру, Пугачова не має глибоких зморшок, і вона ретельно доглядає за своїм обличчям.

Алла Пугачова без макіяжу Фото: Instagram

Де живе Пугачова з Галкіним

Цікаво, що Галкін та Пугачова одружилися у 2011 році. Разом з дітьми, Гаррі та Лізою, подружжя виїхало з Росії незабаром після початку повномасштабного вторгнення. Причиною від'їзду стала публічна позиція гумориста, який виступив проти російської влади. Співачка підтримала його.

Відео дня

Спочатку сім'я переїхала до Ізраїлю, а пізніше перебралася на Кіпр.

Пугачова з Галкіним Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Алла Пугачова налякала раптовим схудненням. Співачку з чоловіком помітили на прогулянці.

Також артистку помітили з підрослою донькою. Алла вже не може ходити без допомоги.

Крім того, 77-річна Пугачова позувала у коротких чорних шортах, а її 50-річний коханий – у білій футболці та бежевих штанях у смужку.