77-річну співачку Аллу Пугачову помітили разом із 13-річною донькою Лізою на концерті Максима Галкіна у Лімасолі (Кіпр). Артистка останнім часом має проблеми зі здоров'ям, і їй важко пересуватись без допомоги.

Так, Пугачова з'явилася на публіці під руку з помічницею. Відповідні кадри поширили російські медіа.

Як зараз виглядає Пугачова та її донька

77-річна артистка прийшла на концерт до чоловіка і на кадрах видно, що їй важко пересуватись. Вона йшла, спираючись на руку помічниці. Для заходу Алла обрала білу блузку, чорну спідницю та пальто, доповнивши образ акцентними прикрасами.

Алла Пугачова йшла з допомогою помічниці Фото: Instagram

Також папараці зняли на камеру підрослу 13-річну доньку зірок – Лізу. Вона стояла у компанії подруг і була одягнута у коротку чорну сукню та кросівки в тон.

13-річна донька Пугачової і Галкіна Фото: Instagram 13-річна донька Пугачової і Галкіна Фото: Instagram

Травми Пугачової

Нещодавно в Алли Пугачової помітили перев’язану ліву руку. Директорка співачки Олена Чупракова заявила, що 77-річна артистка почувається добре, але за яких обставин вона отримала травму – невідомо.

Видео дня

На оприлюдненому фото Пугачова у Лімасолі зустрілась із шанувальником і вирішила дати йому автограф. На знімку співачка сидить за столом і увагу привернула її ліва рука, яка була перев’язна.

До речі, це не вперше, коли співачка отримує травму. Раніше вона показалась на публіці з тростиною в руці і розповіла про проблеми зі здоров’ям.

Пугачова зізналась, що невдало впала — зламала ногу і тазостегновий суглоб. Протягом чотирьох місяців вона не могла рухатися. Однак з часом артистка поступово почала відновлюватися.

Алла Пугачова отримала травму Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін вперше за довгий час з’явилися разом на публіці. Шанувальники піймали пару на Кіпрі.

Нещодавно папараці помітили зіркове подружжя на прогулянці і засняли їх на камеру. Зовнішній вигляд артистки здивував шанувальників.

Крім того, Галкін показав свого підрослого сина Гаррі. 13-річний хлопчик вже майже наздогнав батька за зростом. У мережі назвали його татовою копією.