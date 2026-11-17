Пугачову помітили з підрослою донькою: співачка вже не може ходити без допомоги (фото)
77-річну співачку Аллу Пугачову помітили разом із 13-річною донькою Лізою на концерті Максима Галкіна у Лімасолі (Кіпр). Артистка останнім часом має проблеми зі здоров'ям, і їй важко пересуватись без допомоги.
Так, Пугачова з'явилася на публіці під руку з помічницею. Відповідні кадри поширили російські медіа.
Як зараз виглядає Пугачова та її донька
77-річна артистка прийшла на концерт до чоловіка і на кадрах видно, що їй важко пересуватись. Вона йшла, спираючись на руку помічниці. Для заходу Алла обрала білу блузку, чорну спідницю та пальто, доповнивши образ акцентними прикрасами.
Також папараці зняли на камеру підрослу 13-річну доньку зірок – Лізу. Вона стояла у компанії подруг і була одягнута у коротку чорну сукню та кросівки в тон.
Травми Пугачової
Нещодавно в Алли Пугачової помітили перев’язану ліву руку. Директорка співачки Олена Чупракова заявила, що 77-річна артистка почувається добре, але за яких обставин вона отримала травму – невідомо.
На оприлюдненому фото Пугачова у Лімасолі зустрілась із шанувальником і вирішила дати йому автограф. На знімку співачка сидить за столом і увагу привернула її ліва рука, яка була перев’язна.
До речі, це не вперше, коли співачка отримує травму. Раніше вона показалась на публіці з тростиною в руці і розповіла про проблеми зі здоров’ям.
Пугачова зізналась, що невдало впала — зламала ногу і тазостегновий суглоб. Протягом чотирьох місяців вона не могла рухатися. Однак з часом артистка поступово почала відновлюватися.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін вперше за довгий час з’явилися разом на публіці. Шанувальники піймали пару на Кіпрі.
- Нещодавно папараці помітили зіркове подружжя на прогулянці і засняли їх на камеру. Зовнішній вигляд артистки здивував шанувальників.
Крім того, Галкін показав свого підрослого сина Гаррі. 13-річний хлопчик вже майже наздогнав батька за зростом. У мережі назвали його татовою копією.