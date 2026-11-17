77-летнюю певицу Аллу Пугачеву заметили вместе с 13-летней дочерью Лизой на концерте Максима Галкина в Лимасоле (Кипр). У артистки в последнее время есть проблемы со здоровьем, и ей трудно передвигаться без посторонней помощи.

Так, Пугачева появилась на публике под руку с помощницей. Соответствующие кадры распространили российские СМИ.

Как сейчас выглядят Пугачева и её дочь

77-летняя артистка пришла на концерт своего мужа, и на кадрах видно, что ей трудно передвигаться. Она шла, опираясь на руку помощницы. Для мероприятия Алла выбрала белую блузку, чёрную юбку и пальто, дополнив образ акцентными украшениями.

Алла Пугачева шла с помощью помощницы Фото: Instagram

Кроме того, папарацци запечатлели на камеру подросшую 13-летнюю дочь звёзд — Лизу. Она стояла в компании подруг и была одета в короткое чёрное платье и кроссовки в тон.

13-летняя дочь Пугачевой и Галкина Фото: Instagram 13-летняя дочь Пугачевой и Галкина Фото: Instagram

Травмы Пугачевой

Недавно у Аллы Пугачевой заметили перевязанную левую руку. Менеджер певицы Елена Чупракова заявила, что 77-летняя артистка чувствует себя хорошо, но при каких обстоятельствах она получила травму — неизвестно.

Видео дня

На опубликованной фотографии Пугачёва в Лимасоле встретилась с поклонником и решила дать ему автограф. На снимке певица сидит за столом, и внимание привлекает её левая рука, которая была перевязана.

Кстати, это не первый раз, когда певица получает травму. Ранее она появилась на публике с тростью в руке и рассказала о проблемах со здоровьем.

Пугачева призналась, что неудачно упала — сломала ногу и тазобедренный сустав. В течение четырёх месяцев она не могла передвигаться. Однако со временем артистка постепенно начала восстанавливаться.

Алла Пугачева получила травму Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Алла Пугачева и её супруг Максим Галкин впервые за долгое время появились вместе на публике. Поклонники застукали пару на Кипре.

Недавно папарацци заметили звездную супружескую пару на прогулке и сняли их на камеру. Внешний вид артистки удивил поклонников.

Кроме того, Галкин показал своего подросшего сына Гарри. 13-летний мальчик уже почти догнал отца по росту. В сети его назвали точной копией отца.