Этой зимой некоторые вещи из вашего гардероба могут только испортить образ. Украинский дизайнер Андре Тан советует избавиться от зеркальных пуховиков, а также от ботинок со стразами, цепочками и пряжками, которые уже давно вышли из моды.

С какими вещами давно пора расстаться — модельер рассказал на своей странице в Instagram (andre_tan_official).

Пуховик с зеркальным эффектом

Андре Тан советует выбирать и примерять матовый пуховик. Блестящие вещи, которые видны издалека, — не в моде зимой 2027 года.

Пуховик с зеркальным эффектом Фото: Instagram

Шапка с большим логотипом

Дизайнер советует выбросить такие вещи из гардероба. Они только испортят ваш наряд и произведут плохое впечатление на окружающих.

Шапка с большим логотипом Фото: Instagram

Шарф, который с трудом завязывается

Зимой 2027 года в моде длинные, красивые шарфы. Чем длиннее — тем лучше, подчеркнул модельер.

Короткий шарф Фото: Instagram

Ботинки с пряжками

Сапоги со стразами, цепочками и пряжками уже не в тренде. В такой обуви вы будете не модницей, а "золотой антилопой", — пошутил Андре Тан.

Ботинки с пряжками Фото: Instagram

Свитер, который сильно колет

Такой свитер в этом году не в тренде. Лучше выбрать шерсть, кашемир или качественные смеси. Сейчас в моде объёмная вязка, высокие воротники, мягкие силуэты и выразительная текстура.

Видео дня

Свитер, который сильно колет, не в моде Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Андре Тан поделился подборкой самых стильных головных уборов на зиму 2027 года, которые точно не испортят ваш образ.

Также дизайнер представил подборку вещей, которые стоит приобрести к зиме 2026/2027. Эту одежду вам удастся легко вписать в гардероб, и с ней даже самые простые образы заиграют по-новому.

Кстати, украинские модницы уже ищут стильную обувь на зиму 2026/2027. Известный модельер дал советы по выбору сапог, которые можно сочетать с любым нарядом. Кроме того,