Цієї зими деякі речі з вашого гардеробу можуть лише зіпсувати образ. Український дизайнер Андре Тан радить позбутися дзеркальних пуховиків, а також черевиків зі стразами, ланцюжками, пряжками, які давно вже не в моді.

З якими речами давно час попрощатися – модельєр розповів на своїй сторінці в Instagram (andre_tan_official).

Дзеркальний пуховик

Андре Тан радить обирати та приміряти матовий пуховик. Речі, які блищать, і їх видно здалеку – не в моді зими 2027.

Дзеркальний пуховик Фото: Instagram

Шапка з великим логотипом

Такі речі дизайнер радить викинути з гардеробу. Вони лише зіпсують ваш аутфіт і справлять погане враження в оточуючих.

Шапка з великим логотипом Фото: Instagram

Шарф, який ледве зав’язується

Взимку 2027 в моді довгі, гарні шарфи. Чим довше – тим краще, наголосив модельєр.

Короткий шарф Фото: Instagram

Черевички з пряжками

Чоботи зі стразами, ланцюжками, пряжками вже не в тренді. У такому взутті ви будете не модницею, а "золотою антилопою", пожартував Андре Тан.

Черевички з пряжками Фото: Instagram

Светр, який дуже колеться

Такий светр цього року не в тренді. Краще обрати вовну, кашемір або якісні суміші. Зараз у моді об’ємна в’язка, високі коміри, м’які силуети та виразна текстура.

Відео дня

Светр, який дуже колеться, не в моді Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Андре Тан поділився добіркою найстильніших головних уборів на зиму 2027, які точно не зіпсують ваш образ.

Також дизайнер показав добірку речей, які варто придбати на зиму 2026/2027. Цей одяг вам вдасться легко інтегрувати в гардероб і з ним навіть найпростіші образи заграють по-новому.

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