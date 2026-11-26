Блогерша Ксения Козак, которая во время полномасштабной войны переехала из Москвы в Украину, провела телефонный эксперимент: позвонила в государственные и частные учреждения разных городов, принципиально разговаривая на русском языке.

Девушка опубликовала видео с результатами после заявлений российской пропагандистки Ирины Вербер о якобы преследованиях в Украине из-за языка. Фокус выяснил, чем закончился этот эксперимент.

По словам автора, толчком к эксперименту послужили заявления Ирины Вербер о преследовании русскоязычных в Украине. Спорить в комментариях Ксения не стала: решила показать, как всё обстоит на самом деле, на пятом году большой войны. Она обзвонила заведения на западе, севере и в центре страны.

Ситуация на западе

Блогерша начала с запада. В одной из стоматологических клиник Ужгорода она поинтересовалась записью на удаление зуба и стоимостью процедуры. Администратор ответила на украинском языке, предложила ближайшее свободное время на следующий день и назвала цену – 3500 гривен. Никаких отказов или упреков не последовало.

Видео дня

Девушка опубликовала видео с результатами после заявлений российской пропагандистки Ирины Вербер Фото: TikTok

Далее – отель "Львов". Российские СМИ на протяжении многих лет представляют этот город как главный очаг "нацизма". Ксюша поинтересовалась на русском, есть ли свободные номера. Сотрудница стойки регистрации спокойно объяснила на украинском, что на сегодня мест нет, и предложила забронировать полулюкс на завтра за 4387 гривен.

Языковая ситуация в Киеве

Сотрудница Киевского театра имени Ивана Франко рассказала русскоязычной собеседнице о репертуаре на вечер и напомнила, что билеты и расписание можно найти на официальном сайте.

Блогерша Ксения Козак звонила в различные заведения и учреждения Фото: TikTok

Оператор Monobank Даниил вежливо объяснил, как открыть счет через мобильное приложение, а сотрудник Черниговского районного суда спокойно сказал, что для подачи иска сначала нужно определить правильную подсудность.

Вывод россиянки

Подводя итог, автор подчеркнула: лучше всего выдумки пропагандистов опровергает обычное повседневное общение. По её мнению, защита государственного языка – нормальная практика для любой современной страны, и к запретам или преследованиям людей в быту это не имеет никакого отношения.

"Украина защищает и всегда защищала свой государственный язык. Так поступает любое государство, любая нация в мире. Это ни в коем случае не означает запретов и преследований людей за то, что они говорят на других языках, включая русский. Не путайте защиту национального языка с выдуманными историями о языковых преследованиях", – подытожила блогерша.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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