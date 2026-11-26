Блогерка Ксенія Козак, яка під час повномасштабної війни перебралася з Москви в Україну, провела телефонний експеримент: подзвонила в державні та приватні заклади різних міст, принципово розмовляючи російською.

Відео з результатами дівчина оприлюднила після заяв російської пропагандистки Ірини Вербер про нібито гоніння в Україні за мову. Фокус дізнався, чим закінчився цей експеримент.

За словами авторки, поштовхом до експерименту стали твердження Ірини Вербер про переслідування російськомовних в Україні. Сперечатися в коментарях Ксенія не стала: вирішила показати, як усе виглядає насправді, на п'ятому році великої війни. Вона обдзвонила заклади на заході, півночі та в центрі країни.

Ситуація на заході

Почала блогерка із заходу. В одній зі стоматологічних клінік Ужгорода запитала про запис на видалення зуба й вартість процедури. Адміністраторка відповіла українською, запропонувала найближчий вільний час на наступний день і назвала ціну – 3500 гривень. Відмов чи докорів не було.

Відео дня

Відео з результатами дівчина оприлюднила після заяв російської пропагандистки Ірини Вербер Фото: TikTok

Далі – готель "Львів". Російські медіа роками подають це місто як головний осередок "нацизму". Ксюша поцікавилася російською, чи є вільні номери. Працівниця рецепції спокійно пояснила українською, що на цю добу місць немає, і запропонувала забронювати напівлюкс на завтра за 4387 гривень.

Мовна ситуація у Києві

Співробітниця Київського театру імені Івана Франка розповіла російськомовній співрозмовниці про репертуар на вечір і нагадала, що квитки та розклад є на офіційному сайті.

Блогерка Ксенія Козак телефонувала в різні заклади та установи Фото: TikTok

Оператор Monobank Даниїл ввічливо пояснив, як відкрити рахунок через мобільний застосунок, а працівник Чернігівського районного суду спокійно сказав, що для подання позову спершу треба визначити правильну підсудність.

Висновок росіянки

Підсумовуючи, авторка наголосила: найкраще вигадки пропагандистів спростовує звичайне повсякденне спілкування. На її думку, захист державної мови – нормальна практика для будь-якої сучасної країни, і до заборон чи переслідувань людей у побуті це не має жодного стосунку.

"Україна захищає та захищала свою державну мову. Так робить будь-яка держава, будь-яка нація у світі. Це ніяк не означає заборон і переслідувань людей за те, що вони говорять іншими мовами, включаючи російську. Не плутайте захист національної мови із вигаданими історіями про мовні переслідування", – резюмувала блогерка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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