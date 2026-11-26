Пакистанский миллиардер Мохаммад Захур рассказал об отношениях с певицей Камалией после их разрыва.

Ранее артистка рассказала, что они были женаты только в Пакистане, а в Украине эта информация у неё даже не отображалась. Бизнесмен в комментарии для "Наедине с Гламуром" ответил на упреки бывшей.

Захур — о дочери от россиянки

Камалия неоднократно давала понять, что на развод с миллиардером повлияла его дочь от первого брака. Захур с этим не согласился.

"Если у неё какие-то проблемы с моей дочерью, то они выдуманы. Их не было. Просто есть такая поговорка: в чужой дом со своими правилами не ходят. Не каждая дочь любит мачеху и наоборот. Дело в том, что моя дочь не публичная и не может ответить на эти обвинения", — отметил бизнесмен.

Видео дня

В то же время он призвал не рассматривать ситуацию только с одной стороны.

"Но никогда не бывает так, чтобы всё было односторонним. Не бывает дыма без огня. То есть, если она виновата, то, наверное, и Камалия где-то виновата", — добавил Захур.

Камалия и Захур Фото: kamaliyaofficial/instagram

Камалия не чувствовала любви

В частности, бывший супруг певицы отреагировал на её слова о том, что в браке она не чувствовала любви так, как хотелось бы.

"Конечно, это было обидно. Что тут сказать, если человек столько лет старался… Да, я неразговорчив и, возможно, нечасто употребляю ласковые слова. Мы, люди с Востока, обычно не говорим таких вещей, а показываем. Но ведь можно было говорить и ничего не делать. Я же наоборот", — заметил Захур.

Кроме того, бизнесмен отреагировал на слова певицы о том, что она никогда официально не была замужем именно в Украине.

Камалия и Захур с дочерьми Фото: Instagram

"Это какой-то бред. Дело в том, что если ты женат, то ты женат — неважно, по какому закону. Если бы мы жили в Англии, то нужно было бы жениться по их традициям? Это бред, который я не признаю. Если ты расписался, то неважно, по какой традиции", — добавил бизнесмен.

По словам Захура, в настоящее время он холостяк и не состоит в отношениях.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Камалия рассказала о ссоре с известным продюсером Геннадием Витером и его резких высказываниях.

Певица отреагировала на хейт в адрес своего видео в военной форме.

Недавно звезда оказалась в центре внимания из-за возможного нового романа с исполнителем украинского происхождения.