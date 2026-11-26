Пакистанський мільярдер Мохаммад Захур розповів про стосунки зі співачкою Камалією після їхнього розриву.

Раніше артистка розкрила, що вони були одружені тільки в Пакистані, а в Україні в неї навіть не відображалася ця інформація. Бізнесмен у коментарі "Наодинці з Гламуром" відповів на закиди колишньої.

Захур — про дочку від росіянки

Камалія неодноразово давала зрозуміти, що на розлучення з мільярдером вплинула його дочка від першого шлюбу. Захур з цим не погодився.

"Якщо у неї якісь проблеми з моєю донькою, то вони вигадані. Їх не було. Просто є таке: в чужий дім зі своїм уставом не ходять. Не кожна донька любить мачуху й навпаки. Річ у тому, що моя донька непублічна й не може відповісти на ці обвинувачення", — зазначив бізнесмен.

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Водночас він закликав не розглядати ситуацію лише з одного боку.

"Але ніколи не буває все однобоко. Не буває диму без вогню. Тобто якщо вона винна, то десь, напевно, й Камалія винна", — додав Захур.

Камалія та Захур Фото: kamaliyaofficial/instagram

Камалія не відчувала любові

Зокрема, колишній чоловік співачки відреагував на її слова про те, що вона не відчувала у шлюбі любові так, як хотілось би.

"Було образливо, звісно. Що можна сказати, якщо стільки років людина старалася… Так, я небагатослівний і, можливо, не часто вживаю ласкаві слова. Ми, люди зі Сходу, зазвичай не говоримо такі речі, а показуємо. Але ж можна було говорити й нічого не робити. Я ж навпаки", — зауважив Захур.

Окремо бізнесмен відреагував на слова співачки про те, що вона ніколи офіційно не була заміжньою саме в Україні.

Камалія та Захур з дочками Фото: Instagram

"Це якась маячня. Річ у тому, що якщо ти одружений, то ти одружений — неважливо за яким законом. Якщо ми жили в Англії, то треба було одружуватися за їхніми традиціями? Це маячня, яку я не визнаю. Якщо ти розписався, то неважливо за якою традицією", — додав бізнесмен.

За словами Захура, наразі він холостяк та не має стосунків.

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