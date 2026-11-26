Украинская актриса и ведущая Радмила Щоголева, известная по роли Гели в "СВ Шоу", в последние годы живет в Германии. Впрочем, она не хотела бы, чтобы Украина тоже стала частью Евросоюза.

В интервью Алине Доротюк артистка рассказала о своём опыте и минусах жизни в стране ЕС.

Радмила Щоголева против вступления Украины в ЕС

"В Украине формируется совершенно иная энергетика, иные ценности. Меня сейчас раскритикуют… Честно. И, возможно, я не должна этого говорить. Но мне трудно это не сказать. Я считаю, что если мы войдем в Евросоюз, это будет действительно очень сложно. Просто у людей, которые там не жили, пока нет понимания", — отметила знаменитость.

По словам Щоголевой, например, "буква закона" интерпретируется по-разному.

"На самом деле я очень благодарна за многое. Это действительно огромная помощь. Всё направлено на развитие человека. Тебе дают всё, чтобы ты потом мог устроиться там, где захочешь или куда сможешь. Потому что трудно влиться в систему, которая тебе не знакома… Сначала мне было странно, что так много разных иностранцев, ведь в Германии много разных людей, а в Украине не так. Сначала меня это даже раздражало", — призналась актриса, добавив, что потом заинтересовалась этим вопросом и даже думала создать проект о еде для иностранцев.

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Радмила Щоголева Фото: Instagram

Система здравоохранения

В частности, "Геля" привела в качестве примера систему здравоохранения.

"У меня были опасные симптомы, и, знаете ли, я не смогла пробить эту систему. Скорая — не скорая. Они так посмотрят на тебя, оценивают, нужна ли тебе скорая или нет. Или приходится лгать. Я очень плохо отношусь к лжи. Я не считаю это нужным. В Украине с этим вопросом гораздо легче разобраться", — говорит актриса.

Кроме того, украинская артистка подчеркнула, что система страхования в Германии — "совсем не простая".

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