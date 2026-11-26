Українська акторка та ведуча Радміла Щоголєва, відома роллю Гелі в "СВ Шоу" останні роки живе в Німеччині. Втім, вона не хотіла б, аби Україна теж ставала частиною Євросоюзу.

В інтервʼю Аліні Доротюк артистка розповіла про свій досвід та мінуси життя в країні ЄС.

Радміла Щоголєва проти вступу України до ЄС

"В Україні народжується взагалі інша енергетика, інша цінність. Мене зараз захейтять… Чесно. І, можливо, я не можу це казати. Але мені важко це не сказати. Я вважаю, що якщо ми потрапимо в Євросоюз, це буде дуже важко насправді. Просто немає розуміння ще в людей, хто там не жив", — зазначила знаменитість.

За словами Щоголєвої, наприклад, "буква закону" читається по-різному.

"Насправді я дуже вдячна багатьом речам. Дійсно величезна допомога. Все йде на розвиток людини. Тобі дають все, щоб ти потім міг влаштуватися там, де ти захочеш або куди зможеш. Тому що важко потрапити в систему, яка не твоя рідна… Спочатку для мене було дивним те, що так багато різних іноземців, тому що в Німеччині багато людей різних, в Україні не так. Спочатку мене це навіть дратувало", — зізналася акторка, додавши, що потім зацікавилася цим питанням і навіть думала створити проєкт про їжу для іноземців.

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Радміла Щоголєва Фото: Instagram

Медична система

Зокрема, "Геля" навела в приклад медичну систему.

"В мене були небезпечні симптоми і, знаєте що, я не могла цю систему пробити. Швидка — не щвидка. Вони так подивляться на тебе, оцінюють, тобі потрібна швидка чи ні. Або треба брехати. Я дуже погано до брехні ставлюсь. Я не вважаю це за потрібне. В Україні з цим питанням набагато легше вирішити", — каже акторка.

Також українська артистка наголосила, що страхова система в Німеччині — "зовсім непроста".

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