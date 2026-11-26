В Национальном отборе на Евровидение-2027 группа SPOKUSY была дисквалифицирована. Причиной стало то, что гитариста Игоря Черепанова обвинили в домогательствах к несовершеннолетним.

Соответствующее решение принял Оргкомитет Национального отбора сегодня, 26 ноября. Отмечается, что перед утверждением лонг-листа всех исполнителей проверяют на наличие репутационных рисков.

Скандал в группе SPOKUSY — что известно

Стало известно, что гитарист группы Игорь Черепанов якобы приглашал на вечеринки и флиртовал с 15-летними девушками, зная об их возрасте. Девушка опубликовала скриншоты нескольких таких переписок. Тем временем в комментариях под постом откликнулись и другие с похожими историями.

Игорь Черепанов Фото: Instagram

В оргкомитете заявили, что на момент проверки участников не было информации о том, что Черепанов общался с несовершеннолетними, что имеет признаки груминга. После обнародования этой информации было созвано внеочередное заседание.

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В итоге группа SPOKUSY была дисквалифицирована за нарушение правил Национального отбора на Евровидение-2027 — отсутствие на отборе и неэтичное поведение или высказывания участника в прошлом.

Таким образом, в Национальном отборе продолжат участвовать 17 участников. В ближайшее время будут определены финалисты.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская певица Skylerr (Валерия Пронина) вошла в лонг-лист национального отбора на "Евровидение-2027", однако на фоне этого в сети ей напомнили о якобы созданной с помощью ИИ-песни "Красный мак".

Объявлен лонг-лист Национального отбора на "Евровидение-2027".

Кстати, Черепанов назвал обвинения "клеветой" и заявил, что придерживается четкой позиции — "никаких романтических отношений и встреч с девушками до 18 лет".