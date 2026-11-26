У Національному відборі на Євробачення-2027 дискваліфікували гурт SPOKUSY. Причиною стало те, що гітариста Ігоря Черепанова звинуватили в домаганнях до неповнолітніх.

Відповідне рішення ухвалив Оргкомітет Нацвідбору сьогодні, 26 листопада. Зазначається, що перед затвердженням лонглиста перевіряють усіх виконавців на наявність репутаційних ризиків.

Скандал у гурті SPOKUSY – що відомо

Стало відомо, що гітарист гурту Ігор Черепанов нібито запрошував на тусовки та фліртував із 15-річними дівчатами, знаючи про їхній вік. Дівчина оприлюднила скріншоти декількох таких переписок. Тим часом у коментарях під дописом відгукнулися й інші зі схожими історіями.

Ігор Черепанов Фото: Instagram

В Оргкомітеті заявили, що на момент перевірки учасників була відсутня інформація про спілкування Черепанова з неповнолітніми особами, що має ознаки грумінгу. Після її оприлюднення було скликано позачергове засідання.

Відео дня

Зрештою, гурт SPOKUSY дискваліфіковано через порушення правил Нацвідбору на Євробачення-2027 – відсутність під час участі у відборі та в минулому неетичної поведінки чи висловлювань учасника.

Таким чином, участь у Нацвідборі продовжать 17 учасників. Найближчим часом буде обрано фіналістів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська співачка Skylerr (Валерія Проніна) увійшла до лонглисту Нацвідбору на Євробачення-2027, проте на фоні цього в мережі їй нагадали про начебто ШІ-пісню "Червоний мак".

Оголошено лонглист Нацвідбору на Євробачення-2027.

До речі, Черепанов назвав звинувачення "наклепом" і заявив, що дотримується чіткої позиції — "жодних романтичних стосунків і зустрічей з дівчатами до 18 років".