Арт-клуб "Теплый Ламповый" закрывается после обвинений участника Национального отбора на Евровидение-2027 Игоря Черепанова в домогательствах к подросткам.

Лишь 24 ноября стало известно, что в лонглист участников Национального отбора на Евровидение-2027 вошла группа Spokusy, гитаристом которой является Черепанов. После этого разгорелся скандал, и группу уже дисквалифицировали из песенного конкурса.

"Теплый Ламповый" закрывается

Это произошло после того, как автор творческих проектов Юлия Мантикора обнародовала скриншоты переписки Черепанова с несовершеннолетними девушками.

По словам Юлии, гитарист приглашал на тусовки и флиртовал с 15-летними девушками, зная об их возрасте. Она опубликовала скриншоты нескольких таких переписок. А в комментариях откликнулись девушки с похожими историями.

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"Я — Игорь Черепанов. Сообщаю, что в связи со скандалом вокруг моего участия в Национальном отборе на Евровидение и обвинениями в мой адрес арт-клуб "Теплый Ламповый" прекращает свою деятельность. Спасибо всем за эти годы!" — написал музыкант на странице клуба.

"Теплый Ламповый" закрывается Фото: Threads

Ранее Черепанов назвал все обвинения "клеветой" и отметил, что придерживается четкой позиции — никаких отношений и встреч с девушками младше 18 лет.

После того как об этом стало известно, оргкомитет Национального отбора сообщил, что группу Spokusy дисквалифицировали из-за неэтичного поведения и высказываний соучредителя, гитариста и соавтора песни Игоря Черепанова.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В рамках Национального отбора на Евровидение-2027 группа Spokusy была дисквалифицирована.

Украинская певица Skylerr (Валерия Пронина) вошла в лонг-лист Национального отбора на Евровидение-2027, однако на фоне этого в сети ей напомнили о якобы созданной с помощью ИИ песне "Червоний мак".

Объявлен полный лонглист Национального отбора на Евровидение-2027.