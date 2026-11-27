Арт-клуб "Теплий Ламповий" закривається після звинувачень учасника Нацвідбору на Євробачення-2027 Ігоря Черепанова в домаганнях до підлітків.

Лише 24 листопада стало відомо, що до лонглиста учасників Нацвідбору на Євробачення-2027 увійшов гурт Spokusy, гітаристом якого є Черепанов. Після цього розгорівся скандал, а гурт уже дискваліфікували з пісенних змагань.

"Теплий Ламповий" закривається

Це сталося після того, як авторка творчих проєктів Юлія Мантикора оприлюднила скріншоти листувань Черепанова з неповнолітніми дівчатами.

За словами Юлії, гітарист запрошував на тусовки та фліртував із 15-річними дівчатами, знаючи про їхній вік. Вона виклала скріни декількох таких переписок. А в коментарях відгукнулися дівчата зі схожими історіями.

"Я Ігор Черепанов, повідомляю, що в зв'язку зі скандалом навколо моєї участі в Національному Відборі Євробачення та звинуваченнями на мою адресу, Арт-клуб "Теплий Ламповий" припиняє свою діяльність. Дякую всім за ці роки!" — написав музикант на сторінці клубу.

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"Теплий Ламповий" закривається Фото: Threads

Раніше всі звинувачення Черепанов назвав "наклепом" і зауважив, що дотримується чіткої позиції — жодних стосунків і зустрічей з дівчатами до 18 років.

Після розголосу Оргкомітет Нацвідбору повідомив, що гурт Spokusy дискваліфікували через неетичну поведінку й висловлювання співзасновника, гітариста й співавтора пісні Ігоря Черепанова.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

У Національному відборі на Євробачення-2027 дискваліфікували гурт Spokusy.

Українська співачка Skylerr (Валерія Проніна) увійшла до лонглисту Нацвідбору на Євробачення-2027, проте на фоні цього в мережі їй нагадали про начебто ШІ-пісню "Червоний мак".

Оголошено весь лонглист Нацвідбору на Євробачення-2027.