Со слезами на глазах: известная украинская блогерша набрала 32 кг (фото)
Украинская блогерша Маша, известная как Roma Voice, уже на 40-й неделе беременности. Девушка призналась, что за девять месяцев набрала 32 килограмма. Но она не расстраивается и после родов вернётся в форму.
Соответствующие кадры Маша опубликовала в Instagram-stories (_roma_voice__). Кстати, блогерша вместе с мужем Севой ждут рождения мальчика.
Как изменилась блогерша
Так, в новом видео Маша рассказала, что набрала 32 килограмма за время беременности. Блогерша уже на 40-й неделе и вскоре должна родить.
"Я вступила в беременность с весом 62 килограмма, сейчас у меня — 94 кг. И мне пишут: „Сколько у вас сейчас килограммов? Потому что я на 30-й неделе и набрала 17 кг, мне как-то не по себе“. Не по себе, девочки, мне, а не вам. Плюс 32 кг", — сказала Маша в видео.
До этого блогерша поделилась ироничным видео, в котором показала, как выглядела до беременности и как выглядит сейчас. Она поинтересовалась у подписниц, сколько времени нужно на восстановление и возвращение в форму. В комментариях Машу поддержали.
- "Ну и ладно! Скоро будет то же самое, только с малышом";
- "У меня всё вернулось в норму за три месяца. Я шла рожать с весом 100 кг, а через три месяца весила уже 60";
- "Женское тело уникально и фантастично. Вы быстро вернёте форму";
- "Вы создали новую жизнь. Это делает вас невероятной красавицей, а фигуру вы обязательно вернёте".
Что известно о блогерше
Маша и её возлюбленный Сева — украинская пара блогеров, которая снимает видео и публикует их в соцсетях. Их контент посвящён отношениям, повседневной жизни и юмору.
В мае этого года Маша и Сева сообщили, что ждут первого ребенка. В августе пара официально поженилась. А уже в сентябре они узнали, что у них родится мальчик.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Украинская рэперша Алена Алена после операции по уменьшению желудка тщательно соблюдает диету, хотя есть продукты, которые ей очень хочется.
- Певица Мила Нитич впервые откровенно рассказала о своем похудении. Звезда сбросила 12 килограммов благодаря препаратам Оземпик и Мунджаро. Однако теперь, после уколов, артистка сталкивается с тяжелыми последствиями.
Кроме того, украинская певица Камалия рассказала, насколько ей удалось похудеть за последнее время.