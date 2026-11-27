Украинская блогерша Маша, известная как Roma Voice, уже на 40-й неделе беременности. Девушка призналась, что за девять месяцев набрала 32 килограмма. Но она не расстраивается и после родов вернётся в форму.

Соответствующие кадры Маша опубликовала в Instagram-stories (_roma_voice__). Кстати, блогерша вместе с мужем Севой ждут рождения мальчика.

Как изменилась блогерша

Так, в новом видео Маша рассказала, что набрала 32 килограмма за время беременности. Блогерша уже на 40-й неделе и вскоре должна родить.

"Я вступила в беременность с весом 62 килограмма, сейчас у меня — 94 кг. И мне пишут: „Сколько у вас сейчас килограммов? Потому что я на 30-й неделе и набрала 17 кг, мне как-то не по себе“. Не по себе, девочки, мне, а не вам. Плюс 32 кг", — сказала Маша в видео.

Блогерша Маша набрала 32 кг Фото: Instagram Блогерша Маша набрала 32 кг Фото: Instagram

До этого блогерша поделилась ироничным видео, в котором показала, как выглядела до беременности и как выглядит сейчас. Она поинтересовалась у подписниц, сколько времени нужно на восстановление и возвращение в форму. В комментариях Машу поддержали.

Видео дня

"Ну и ладно! Скоро будет то же самое, только с малышом";

"У меня всё вернулось в норму за три месяца. Я шла рожать с весом 100 кг, а через три месяца весила уже 60";

"Женское тело уникально и фантастично. Вы быстро вернёте форму";

"Вы создали новую жизнь. Это делает вас невероятной красавицей, а фигуру вы обязательно вернёте".

Как раньше выглядела Маша Фото: Instagram Как раньше выглядела Маша Фото: Instagram

Что известно о блогерше

Маша и её возлюбленный Сева — украинская пара блогеров, которая снимает видео и публикует их в соцсетях. Их контент посвящён отношениям, повседневной жизни и юмору.

В мае этого года Маша и Сева сообщили, что ждут первого ребенка. В августе пара официально поженилась. А уже в сентябре они узнали, что у них родится мальчик.

Блогеры Маша и Сева Фото: Instagram Блогеры Маша и Сева ждут мальчика Фото: Instagram

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