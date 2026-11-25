Украинская рэперша Алена Алена после операции по уменьшению желудка тщательно соблюдает диету, хотя есть продукты, которые ей очень хочется.

Артистка похудела на 14 килограммов через месяц после операции. Более того, Алена Алена уже чувствует облегчение при ходьбе.

Алена Алена придерживается диеты

Звезда сцены старается придерживаться принципов сбалансированного питания и очень мечтает о кусочке сельди.

"Постепенно открываю для себя новые продукты. Почему? Потому что что-то подходит, а что-то — нет. Стараюсь есть все, просто очень правильное и сбалансированное блюдо. Типа какой-то там бутерброд из трех ингредиентов я не буду есть. Если это хлеб, то только цельнозерновой. Или вообще без хлеба. Если крупы — гречка или чечевица. Только цельнозерновые. Я могу положить столовую ложку, а съесть всего две вилки. И больше я не ем", — рассказала женщина для "ЖВЛ".

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Алена Алена Фото: Instagram

Мечтает о тесте и рыбе

В частности, из свежих овощей Алена Алена не ест спаржу, а из фруктов сейчас предпочитает в основном бананы и запеченные яблоки. Больше всего звезда скучает по выпечке и рыбе.

"Тесто. Я бы с удовольствием съела хотя бы кусочек хачапури, я очень люблю заварное тесто, хлеб. Запах выпечки — это то, чего мне не хватает, и я без этого не могу. Хлеб, соленая рыба — я так люблю… Я жду того момента, когда мне можно будет съесть кусочек сельди. Но пока не рискую", — говорит певица.

К тому же, Алена Алена уже почувствовала на себе облегчение после похудения. Без 14 кг ей было гораздо легче подняться на 11-й этаж к подруге, когда отключили свет.

"Потому что до операции мне приходилось делать три остановки, а сейчас я останавливалась, чтобы отдохнуть, всего два раза. Мне теперь действительно легче", — призналась рэперша.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Алена Алена раскрыла, на сколько она похудела ровно через месяц после операции по уменьшению желудка.

Артистка решилась на хирургическое вмешательство по уменьшению желудка.

Рэперша попала в больницу и поделилась с поклонниками фотографией из медицинского учреждения.