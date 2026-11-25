Українська реперка Альона Альона після операції зі зменшення шлунка ретельно дотримується дієти, хоча є продукти, які їй дуже хочеться.

Артистка втратила 14 кілограмів через місяць після хірургічного втручання. Ба більше, Альона Альона вже відчуває полегшення під час руху.

Альона Альона дотримується дієти

Зірка сцени намагається дотримуватися принципів збалансованого харчування і дуже мріє про шматочок оселедця.

"Поступово відкриваю для себе продукти. Чому? Тому що щось заходить, а щось не заходить. Намагаюсь їсти все, просто дуже правильну й збалансовану тарілку. Типу якийсь там бутерброд з трьох інгредієнтів я не їстиму. Якщо це хліб, то тільки цільнозерновий. Або взагалі без хліба. Якщо крупи — гречка чи сочевиця. Тільки цільнозернова. Я можу покласти столову ложку, а з’їсти лише дві виделки. І більше я не їм", — розповіла жінка для "ЖВЛ".

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Альона Альона Фото: Instagram

Мріє про тісто і рибу

Зокрема, серед свіжих овочів реперці не можна спаржу, а з фруктів Альона Альона зараз обирає переважно банани та запечені яблука. Найбільше зірка сумує за виробами з тіста та рибою.

"Тісто. Я б із задоволенням з’їла хоч шматочок хачапурі, я дуже люблю заварне тісто, хліб. Запах випічки — те, що відпало, і я без цього. Хліб, солона риба — я так люблю... Я чекаю той момент, коли мені можна буде шматочок оселедця. Але поки не ризикую", — каже виконавиця.

До того ж, Альона Альона вже відчула на собі полегшення після схуднення. Без 14 кг їй набагато легше було піднятися на 11-й поверх до подруги, коли було відключення світла.

"Бо до операції мені треба було три зупинки, а зараз зупинялася перепочити лише двічі. Мені дійсно тепер легше", — зізналася реперка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Альона Альона розкрила, скільки вона скинула рівно через місяць після операції зі зменшення шлунка.

Артистка наважилась на хірургічне втручання зі зменшення шлунку.

Реперка потрапила до лікарні і поділилась із шанувальниками фото із медзакладу.