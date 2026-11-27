Українська блогерка Маша, відома як Roma Voice, вже на 40-му тижні вагітності. Дівчина зізналась, що за дев’ять місяців набрала 32 кілограми. Але вона не засмучується і після пологів буде повертатися у форму.

Відповідні кадри Маша оприлюднила в Instagram-stories (_roma_voice__). До речі, блогерка разом із чоловіком Сєвою очікують на народження хлопчика.

Як змінилась блогерка

Так, у новому відео Маша розповіла, що набрала 32 кілограми за час вагітності. Блогерка вже на 40-му тижні і незабаром має народити.

"Я заходила у вагітність 62 кілограми, зараз у мене – 94 кг. І мені пишуть: "Скільки у вас зараз кілограмів? Бо я на 30-му тижні і набрала 17 кг, мені якось не по собі". Не по собі, дівчатка, мені, а не вам. Плюс 32 кг", — сказала Маша у відео.

Блогерка Маша набрала 32 кг Фото: Instagram Блогерка Маша набрала 32 кг Фото: Instagram

До цього блогерка поділилася іронічним відео, на якому продемонструвала, як виглядала до вагітності і зараз. Вона поцікавилася у підписниць, скільки потрібно часу на відновлення і повернення своєї форми. У коментарях Машу підтримали.

Відео дня

"Ну нічого! Скоро так само, але з дитинкою";

"У мене, на диво, повернулось все в норму за три місяці. Я йшла народжувати 100 кг, а через три місяці було вже 60";

"Жіноче тіло унікальне і фантастичне. Все швидко повернете";

"Ви створили нове життя. Це вас робить неймовірною красунею, а форми повернете обов’язково".

Як раніше виглядала Маша Фото: Instagram Як раніше виглядала Маша Фото: Instagram

Що відомо про блогерку

Маша та її коханий Сєва – українська блогерська пара, яка знімає відео і публікує їх у соцмережах. Контент фокусується на стосунках, повсякденному житті і гуморі.

У травні цього року Маша і Сєва повідомили, що чекають на первістка. У серпні пара офіційно одружилася. А вже у вересні вони дізналися, що в них народиться хлопчик.

Блогери Маша і Сєва Фото: Instagram Блогери Маша і Сєва очікують на хлопчика Фото: Instagram

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