Переселенка из Херсонской области, ведущая блог "Новая жизнь беженцев из Херсонской области", сравнила быт в Нидерландах и в Украине во время визита к родственникам.

Украинка рассказала, что значительная часть голландцев всю жизнь снимает скромное жилье и считает каждый евро, потраченный на отопление. Фокус поинтересовался, что она думает об опыте жизни за границей.

Прогуливаясь по жилому кварталу в нидерландской деревне Каудум, автор блога обратила внимание на то, что около половины нидерландцев живут в съемном жилье и не имеют собственной недвижимости.

По её наблюдениям, в социальном жилье проживают как пенсионеры, так и молодые семьи с детьми, хотя площади там очень ограничены: санузлы крошечные, кухни небольшие, а в спальне помещается лишь кровать и стул.

"Здесь туалетная комната, знаете, как мышиный глаз – совсем крошечная. Кухня в этой квартире тоже два на два метра, спальня такая, что там помещается только кровать и стул, а самая большая комната – четыре на три метра, где хоть немного можно свободно дышать и стены на тебя не давят", – рассказала блогерша.

Жилой квартал в нидерландской деревне Каудум Фото: YouTube

Базовая плата за небольшую социальную квартиру составляет примерно 700 евро. Однако с учетом газа, электричества, вывоза мусора, канализации и отопления ежемесячный счет достигает 1500 евро.

За двухэтажный дом на две семьи, в котором сейчас живут её дочь с зятем, зимой приходится платить 2000 евро и более. Знакомые семьи в Амстердаме платят за аренду 2500 евро в месяц.

Тепло на вес золота

Больше всего женщину поразила стоимость отопления. Её дочь с маленьким ребёнком зимой поддерживала в доме температуру около +16 градусов и лишь дважды в день прогревала комнаты до +20. Женщина вспомнила, что дома, на левом берегу Херсонской области, у семьи было более 100 квадратных метров с печным отоплением. Даже сейчас, когда финансовое положение улучшилось, ночью температуру в доме снижают до +17.

"Мой зять как-то утром встал, а вечером забыли выключить отопление, – заглянула в приложение, чтобы посмотреть, сколько набежало: 50 евро за одну ночь, с вечера до утра", – поделилась она.

По её словам, зять-голландец, который до полномасштабного вторжения бывал в Киеве и Херсоне, также оценил уровень комфорта в Украине.

"Когда он полностью ознакомился с тем, как мы живём – побывал и в Киеве, и в Херсоне, – то сказал, что бедные украинцы живут лучше, чем бедные голландцы", – отметила переселенка.

Розовые очки

По мнению блогерши, многим беженцам жизнь в Европе кажется привлекательной лишь до тех пор, пока они живут на социальное пособие, а не оплачивают все расходы самостоятельно. Главное отличие она видит в возможности иметь собственный дом и землю: в Нидерландах даже у частных домов участки совсем небольшие.

"Очень многие беженцы, проживающие в разных европейских странах, тоже хотят домой. Конечно, еще не все сняли розовые очки в отношении жизни в Европе, ведь жить на пособия от европейских государств – это совсем не то же самое, что жить на собственные средства и работать", – подчеркнула она.

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Несмотря на то, что из-за войны она лишилась дома, её семья вновь решила обосноваться в Украине. В 2023 году сын приобрел дом с участком за 1500 долларов. Сама она с мужем в 2026 году купила дом за 1700 долларов, где при поддержке благотворительной организации ведётся ремонт.

"Да, это не роскошные дома, но это всё-таки собственная крыша над головой. И жизнь и работа у нас лично более независимы, чем у тех 42% голландцев, которые всю жизнь живут в съёмных домах", – подытожила украинка.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская пара обосновалась в Испании, купив дом с потрясающим видом на горы. Правда, дом стоит в конце улицы, в стороне от цивилизации.

Автор блога "Девушки и старый дом" искренне поделилась тем, с какими трудностями сталкиваются те, кто берется за восстановление заброшенного сельского дома.

Кроме того, супруги с младенцем и маленькой дочкой показали старинный деревянный дом на горном склоне, который недавно стал их домом.