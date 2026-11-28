Переселенка з Херсонщини, яка веде блог "Нове життя біженців з Херсонщини", порівняла побут у Нідерландах та в Україні під час візиту до родичів.

Українка розповіла, що значна частина нідерландців усе життя винаймає мінімалістичне житло й рахує кожен євро за опалення. Фокус поцікавився, що вона думає про досвід життя за кордоном.

Гуляючи житловим кварталом у нідерландському селі Каудум, авторка блогу звернула увагу, що близько половини нідерландців живуть в орендованому житлі й не мають власної нерухомості.

У соцжитлі, за її спостереженнями, живуть і пенсіонери, і молоді сім'ї з дітьми, хоча площі там обмаль: санвузли крихітні, кухні невеликі, а в спальні поміщається лише ліжко та стілець.

"Тут туалетна кімната, знаєте, як мишаче око – зовсім крихітна. Кухня в цьому житлі теж два на два метри, спальня така, що там уміщається тільки ліжко і стілець, а найбільша кімната – чотири на три метри, де хоч трохи можна вільно дихати й стіни на тебе не тиснуть", – розповіла блогерка.

Житловий квартал у нідерландському селі Каудум Фото: YouTube

Базова плата за невелике соціальне помешкання становить приблизно 700 євро. Проте з урахуванням газу, електрики, вивезення сміття, каналізації та опалення щомісячний рахунок сягає 1500 євро.

За двоповерховий будинок на дві родини, де нині мешкають її донька із зятем, узимку доводиться віддавати 2000 євро й більше. Знайомі родини в Амстердамі платять за оренду 2500 євро на місяць.

Тепло на вагу золота

Найбільше жінку вразила вартість опалення. Її донька з маленькою дитиною взимку тримала в домі близько +16 градусів і лише двічі на день прогрівала кімнати до +20. Жінка пригадала, що вдома, на лівобережжі Херсонщини, родина мала понад 100 квадратних метрів із пічним опаленням. Навіть тепер, коли фінансове становище покращилося, вночі температуру в оселі знижують до +17.

"Мій зять встав якось уранці, а ввечері забули вимкнути опалення, – подивився у свій застосунок, скільки накрутило: 50 євро за одну ніч, із вечора до ранку", – поділилася вона.

За її словами, зять-нідерландець, який до повномасштабного вторгнення бував у Києві та Херсоні, також оцінив український рівень комфорту.

"Коли він повністю подивився, як ми живемо – поїздив і в Київ, і в Херсоні був, то казав, що бідні українці живуть краще, ніж бідні нідерландці", – зазначила переселенка.

Рожеві окуляри

Багатьом біженцям європейське життя здається привабливим, на думку блогерки, лише доти, доки вони живуть на соціальну допомогу, а не оплачують усі витрати самі. Головну відмінність вона бачить у можливості мати власний дім і землю: у Нідерландах навіть біля приватних будинків ділянки зовсім невеликі.

"Дуже багато біженців, які мешкають у різних європейських країнах, теж хочуть додому. Звісно, ще не всі зняли рожеві окуляри щодо життя в Європі, адже жити на виплати допомоги від європейських держав – це зовсім не те саме, що жити на власні кошти й працювати", – наголосила вона.

Опитування Якби у вас був вибір, де народитися і прожити все життя, яку б країну вибрали? Опитування відкрите до Україна Велика Британія Франція Італія Австрія Швеція Китай Японія США Фінляндія Інша країна Голосувати

Попри втрату домівки через війну, її родина знову вирішила пустити коріння в Україні. Син у 2023 році придбав будинок із ділянкою за 1500 доларів. Сама вона з чоловіком у 2026 році купила оселю за 1700 доларів, де триває ремонт за підтримки благодійної організації.

"Так, це не шикарні будинки, але це все-таки власний дах над головою. І життя та робота у нас особисто більш незалежні, ніж у тих 42% нідерландців, які довічно мешкають в орендованих будинках", – резюмувала українка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська пара облаштувалася в Іспанії, купивши будинок із вражаючим краєвидом на гори. Щоправда, оселя стоїть у кінці вулиці, осторонь від цивілізації.

Авторка блогу «Дівчата і стара хата» щиро поділилася, з якими труднощами стикаються ті, хто береться відродити занедбану сільську хату.

Також подружжя з немовлям і маленькою донечкою показало старовинний дерев'яний будинок на гірському схилі, який нещодавно став їхнім домом.