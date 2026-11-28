Украинка по имени Оксана поделилась откровенным отзывом о жизни в деревне после переезда из Киева два месяца назад.

В Instagram (oksanashanko) девушка показала, как она там устроилась и в чём преимущества такой жизни.

Украинка переехала в деревню

"Я переехала жить в деревню и "пожалела об этом". Именно так, по мнению некоторых комментаторов, я должна была бы сейчас сказать, потому что в деревне нет работы, нечем заняться, дороги плохие и вообще через месяц я передумаю и вернусь обратно в Киев. Спойлер: живу уже два месяца и возвращаться пока не планирую", — отметила Оксана.

Что касается работы, то украинка подчеркнула, что варианты всегда найдутся: агробизнес, фермерство, "Новая почта", работа продавцом, работа онлайн.

"Так что это не проблема. При желании работу найти можно. В селе нет дорог. Это отчасти правда, но в нашем селе дороги есть, и довольно неплохие. Хотя так было не всегда. Еще пять лет назад они были в ужасном состоянии. Потом всё отремонтировали", — добавила автор видео.

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Украинка переехала в деревню Фото: Instagram

Украинка переехала в деревню Фото: Instagram

Украинка переехала в деревню Фото: Instagram

Опрос Вы бы променяли квартиру в городе на дом в селе? Опрос открыт до Да, забираю ключи и еду сажать помидоры Возможно, но огород пусть обрабатывает кто-то другой Разве что не будет другого выбора Ни за что на свете: мне и балкона хватает Голосовать

Развлечения в деревне

А о развлечениях в деревне Оксана может рассказать "вообще на отдельном видео".

"Потому что за два месяца здесь я попробовала гораздо больше разных увлечений, чем в Киеве за последние несколько лет — верховая езда, вязание, садоводство, встречать рассветы, гулять по лесу, кататься на роликах, велосипеде, рисовать. В деревне есть масса всего, что можно попробовать. Конечно, это только мой опыт", — подчеркнула девушка.

Украинка переехала в деревню Фото: Instagram

Украинка переехала в деревню Фото: Instagram

По словам Оксаны, даже несмотря на незначительные минусы, она не жалеет о своём решении.

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