Туристы не едут, а зря: очень красивая деревня в Украине, где остановилось время (фото)
Поселок Козелец в Черниговской области, расположенный в 1,5 часах езды от столицы, может похвастаться самой древней сохранившейся усадьбой эпохи казацко-старшинского правления на Левобережье, а также собором с уникальным 27-метровым иконостасом. Несмотря на это, место остается незамеченным большинством путешественников.
Козелец можно смело назвать скрытой жемчужиной Черниговщины. Его открыла для себя автор одного из тревел-блогов Оля Манько и не скрывает эмоций: "Стыдно, что открыла для себя этот поселок только сейчас. Всего 1,5 часа от Киева, и ты словно попадаешь в другой век".
Главная ценность поселка – усадебный комплекс "Покорщина". Это древнейший сохранившийся комплекс эпохи казацко-старшинского правления на Левобережье и единственная сохранившаяся деревянная усадьба того периода.
В настоящее время памятник восстанавливают в рамках инициативы Фонда сохранения национального наследия "Реальная история". Реставрационными и просветительскими работами занимается команда Акима Галимова. Как отмечает автор публикации, его сейчас восстанавливает Аким Галимов вместе с командой "Реальной истории".
Этот процесс можно увидеть собственными глазами. По словам путешественницы, каждые выходные до конца октября можно попасть на бесплатные экскурсии по Покорщине (по предварительной регистрации). Записаться можно через страницу @pokorshchyna.
"Очень рекомендую записаться на экскурсию", – советует она.
Помимо казацкого наследия, Козелец славится сакральной архитектурой. В местном соборе сохранился шедевр украинского барокко: уникальный 27-метровый деревянный иконостас.
Рядом с собором возвышается архитектурная доминанта региона. "Четырехъярусная колокольня – одна из самых высоких на Левобережной Украине. С нее открывается великолепный вид на городок", – отмечает блогерша.
Поездка в Козелец станет отличным вариантом проведения выходных для тех, кто хочет ближе познакомиться с историей Черниговщины и одновременно поддержать сохранение украинского наследия. Автор пишет, что это "поселок, куда не ездят туристы, а зря!".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Блогерша Анастасия Гайбура из Кременчуга, которая исследует интересные уголки Украины, рассказала о заброшенном поселке в Кировоградской области. Когда-то там кипела жизнь, а сейчас почти никого нет. Все заросло травой и сорняками.
- Не все знают, что обычное село на Прикарпатье в свое время было центром целой исторической области. Шипинцы на Буковине – это не только живописный населенный пункт, но и место, где переплетаются средневековые события, старинные предания и живая народная культура.
В Карпатах обнаружили более чем столетний дом, в котором словно остановилось время. Дом, построенный из буковых бревен, до сих пор остается прочным и хорошо сохраняет тепло. Внутри этого старинного жилища царит особая атмосфера и ощущение другой эпохи.