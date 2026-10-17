Туристы не едут, а зря: очень красивая деревня в Украине, где остановилось время (фото)

Поселок Козелец в Черниговской области, расположенный в 1,5 часах езды от столицы, может похвастаться самой древней сохранившейся усадьбой эпохи казацко-старшинского правления на Левобережье, а также собором с уникальным 27-метровым иконостасом. Несмотря на это, место остается незамеченным большинством путешественников.

Козелец можно смело назвать скрытой жемчужиной Черниговщины. Его открыла для себя автор одного из тревел-блогов Оля Манько и не скрывает эмоций: "Стыдно, что открыла для себя этот поселок только сейчас. Всего 1,5 часа от Киева, и ты словно попадаешь в другой век".

Главная ценность поселка – усадебный комплекс "Покорщина". Это древнейший сохранившийся комплекс эпохи казацко-старшинского правления на Левобережье и единственная сохранившаяся деревянная усадьба того периода.

Поселок Козелец словно застыл во времени Фото: Olya_manko_tv

В настоящее время памятник восстанавливают в рамках инициативы Фонда сохранения национального наследия "Реальная история". Реставрационными и просветительскими работами занимается команда Акима Галимова. Как отмечает автор публикации, его сейчас восстанавливает Аким Галимов вместе с командой "Реальной истории".

В деревне прекрасная архитектура Фото: Olya_manko_tv

Этот процесс можно увидеть собственными глазами. По словам путешественницы, каждые выходные до конца октября можно попасть на бесплатные экскурсии по Покорщине (по предварительной регистрации). Записаться можно через страницу @pokorshchyna.

"Очень рекомендую записаться на экскурсию", – советует она.

Помимо казацкого наследия, Козелец славится сакральной архитектурой. В местном соборе сохранился шедевр украинского барокко: уникальный 27-метровый деревянный иконостас.

Уникальный 27-метровый деревянный иконостас Фото: Olya_manko_tv

Рядом с собором возвышается архитектурная доминанта региона. "Четырехъярусная колокольня – одна из самых высоких на Левобережной Украине. С нее открывается великолепный вид на городок", – отмечает блогерша.

Поездка в Козелец станет отличным вариантом проведения выходных для тех, кто хочет ближе познакомиться с историей Черниговщины и одновременно поддержать сохранение украинского наследия. Автор пишет, что это "поселок, куда не ездят туристы, а зря!".

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