Туристи не їдуть, а дарма: дуже красиве село в Україні, де зупинився час (фото)
Селище Козелець на Чернігівщині, що за 1,5 години їзди від столиці, має найдавнішу збережену садибу козацько-старшинської доби на Лівобережжі та собор з унікальним 27-метровим іконостасом. Попри це, місце лишається поза увагою більшості мандрівників.
Козелець можна сміливо назвати прихованою перлиною Чернігівщини. Його відкрила для себе авторка одного з тревел-блогів Оля Манько і не приховує емоцій: "Соромно, що відкрила це селище для себе тільки зараз. Всього 1,5 години від Києва, і ти ніби потрапляєш в інше століття".
Головна цінність селища – садибний комплекс Покорщина. Це найдавніший уцілілий комплекс козацько-старшинської доби на Лівобережжі та єдина збережена дерев'яна садиба цього періоду.
Нині пам'ятку відновлюють у межах ініціативи Фонду збереження національної спадщини "Реальна історія". Реставраційними та просвітницькими роботами опікується команда Акіма Галімова. Як зазначає авторка допису, його зараз відновлює Акім Галімов з командою "Реальної історії".
Побачити цей процес можна на власні очі. За словами мандрівниці, щовихідних до кінця жовтня можна потрапити на безкоштовні екскурсії Покорщиною (за попередньою реєстрацією). Записатися можна через сторінку @pokorshchyna.
"Дуже рекомендую записатися на екскурсію", – радить вона.
Окрім козацької спадщини, Козелець славиться сакральною архітектурою. У місцевому соборі зберігся шедевр українського бароко: унікальний 27-метровий дерев'яний іконостас.
Поруч із собором здіймається архітектурна домінанта регіону. "Чотириярусна дзвіниця – одна з найвищих на Лівобережній Україні. З неї відкривається чудовий краєвид на містечко", – зазначає блогерка.
Поїздка до Козельця стане вдалим маршрутом вихідного дня для тих, хто хоче ближче познайомитися з історією Чернігівщини й водночас підтримати збереження української спадщини. Авторка пише, що це "селище, куди не їдуть туристи, а дарма!".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Блогерка Анастасія Гайбура з Кременчуга, яка вивчає цікаві куточки України, розповіла про покинуте селище на Кіровоградщині. Колись там вирувало життя, а зараз майже нікого немає. Все поросло травою та бур’янами.
- Не всі знають, що звичайне село на Прикарпатті свого часу було центром цілої історичної області. Шипинці на Буковині – це не лише мальовничий населений пункт, а й місце, де переплітаються середньовічні події, старовинні перекази та жива народна культура.
У Карпатах відшукали понад столітню хату, у якій ніби зупинився час. Будинок, зведений із букових колод, досі залишається міцним і добре зберігає тепло. Усередині цієї старовинної оселі панує особлива атмосфера та відчуття іншої епохи.