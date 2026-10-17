Туристи не їдуть, а дарма: дуже красиве село в Україні, де зупинився час (фото)

Селище Козелець на Чернігівщині, що за 1,5 години їзди від столиці, має найдавнішу збережену садибу козацько-старшинської доби на Лівобережжі та собор з унікальним 27-метровим іконостасом. Попри це, місце лишається поза увагою більшості мандрівників.

Козелець можна сміливо назвати прихованою перлиною Чернігівщини. Його відкрила для себе авторка одного з тревел-блогів Оля Манько і не приховує емоцій: "Соромно, що відкрила це селище для себе тільки зараз. Всього 1,5 години від Києва, і ти ніби потрапляєш в інше століття".

Головна цінність селища – садибний комплекс Покорщина. Це найдавніший уцілілий комплекс козацько-старшинської доби на Лівобережжі та єдина збережена дерев'яна садиба цього періоду.

Селище Козелець наче зупинилося в часі Фото: Instagram | Olya_manko_tv

Нині пам'ятку відновлюють у межах ініціативи Фонду збереження національної спадщини "Реальна історія". Реставраційними та просвітницькими роботами опікується команда Акіма Галімова. Як зазначає авторка допису, його зараз відновлює Акім Галімов з командою "Реальної історії".

У селі чудова архітектура Фото: Instagram | Olya_manko_tv

Побачити цей процес можна на власні очі. За словами мандрівниці, щовихідних до кінця жовтня можна потрапити на безкоштовні екскурсії Покорщиною (за попередньою реєстрацією). Записатися можна через сторінку @pokorshchyna.

"Дуже рекомендую записатися на екскурсію", – радить вона.

Окрім козацької спадщини, Козелець славиться сакральною архітектурою. У місцевому соборі зберігся шедевр українського бароко: унікальний 27-метровий дерев'яний іконостас.

Унікальний 27-метровий дерев'яний іконостас Фото: Instagram | Olya_manko_tv

Поруч із собором здіймається архітектурна домінанта регіону. "Чотириярусна дзвіниця – одна з найвищих на Лівобережній Україні. З неї відкривається чудовий краєвид на містечко", – зазначає блогерка.

Поїздка до Козельця стане вдалим маршрутом вихідного дня для тих, хто хоче ближче познайомитися з історією Чернігівщини й водночас підтримати збереження української спадщини. Авторка пише, що це "селище, куди не їдуть туристи, а дарма!".

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