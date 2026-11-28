Українка на імʼя Оксана поділилася чесним відгуком від життя в селі після переїзду з Києва два місяці тому.

В Instagram (oksanashanko) дівчина показала, як облаштувалася там та які плюси такого життя.

Українка переїхала в село

"Я переїхала жити в село і "пошкодувала про це". Саме так, на думку деяких коментаторів, я б мала зараз сказати, бо в селі немає роботи, немає що робити, дороги погані і взагалі через місяць я одумаюся і повернуся назад у Київ. Спойлер: живу вже два місяці і повертатися поки не планую", — зазначила Оксана.

Щодо роботи, то українка наголосила, що завжди є варіанти: агробізнес, фермерство, "Нова пошта", продавці, робота онлайн.

"То ж це не проблема. При бажанні роботу знайти можна. В селі немає доріг. Це частково правда, але в нашому селі дороги є і досить такі непогані. Хоча так було не завжди. І років пʼять тому вони були в жахливому стані. Потім все відремонтували", — додала авторка відео.

Відео дня

Українка переїхала в село Фото: Instagram

Українка переїхала в село Фото: Instagram

Українка переїхала в село Фото: Instagram

Опитування Чи проміняли б ви квартиру в місті на будинок у селі? Опитування відкрите до Так, забираю ключі й їду садити помідори Можливо, але город хай обробляє хтось інший Хіба не буде іншого вибору Нізащо в світі: мені й балкона вистачає Голосувати

Розваги в селі

А про розваги в селі Оксана може наговорити "взагалі на окреме відео".

"Бо за два місяці тут я спробувала набагато більше різних хобі, ніж у Києві за останні кілька років — верхова їзда, вʼязання, садівництво, зустрічати світанки, гуляти в лісі, кататися на роликах, велосипеді, малювання. В селі є купа всього, що можна спробувати. Звісно, що це лише мій досвід", — наголосила дівчина.

Українка переїхала в село Фото: Instagram

Українка переїхала в село Фото: Instagram

За словами Оксани, навіть попри незначні мінуси вона про своє рішення не шкодує.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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