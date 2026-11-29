Новые владельцы загородного дома ещё до переезда обнаружили в будущей спальне опасный дефект: часть глиняного потолка обрушилась именно в том месте, где пара планировала поставить кровать.

Молодая украинская пара с ребенком переехала в деревню. Они купили старый дом, который годами не отапливался, и начали там ремонт. Своим опытом супруги делятся в сети (@cherry.blooosom). Подробнее об их истории – в материале Фокуса.

По словам хозяйки, всё началось с небольшой трещины, которая оказалась признаком гораздо более серьёзной проблемы.

"В том месте, где мы планировали поставить кровать, обрушился большой кусок потолка. Поэтому было принято решение его снять… Просто посмотрите, что могло бы на нас обрушиться. Поскольку в последнее время нам не везло, мы решили не рисковать", – говорит автор видео.

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На кадре видно, как на пол рядом с табуретом падает тяжелый кусок. Под побелкой открылся толстый слой глины, деревянные рейки и солома. Такая конструкция типична для старых сельских домов.

Мужчина показал, как обрушивается потолок в доме Фото: TikTok

Несмотря на неприятности, хозяева не пали духом. Они намерены обустроить в комнате современный лофт, оформить стены с эффектом гранжа и установить так называемый эко-потолок. Пока что потолок временно зашили агроволокном, чтобы глина не сыпалась на голову.

"У меня когда-то такое упало на спину", – делится в комментариях одна женщина.

"Я подобное задела гипсокартоном, не знаю, как будет дальше, пока всё нормально", – добавляет другая.

Комментарии зрителей по поводу этой ситуации Фото: TikTok Комментарии зрителей по поводу этой ситуации Фото: TikTok

Одна из участниц обсуждения советует: "Размочите ту глину, которую отковыряли, и верните на место, но по опыту скажу: её не хватит, потому что её набросали. Лично я, когда возвращала на место такой же слой, заполняла все пустоты".

"Спасибо за совет! Но назад его не вернём, потому что мы всё сняли и вывезли. Хочется всё же что-нибудь полегче на потолок", – ответили блогеры.

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