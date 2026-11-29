Нові власники сільського будинку ще до переїзду виявили в майбутній спальні небезпечний дефект: частина глиняної стелі обвалилася на тому місці, де пара планувала поставити ліжко.

Молода українська пара з дитиною перебралася в село. Вони придбали старий будинок, який роками не опалювався, і розпочали там ремонт. Своїм досвідом подружжя ділиться у мережі (@cherry.blooosom). Більше про їхню історію – у матеріалі Фокусу.

За словами господині, усе почалося з невеликої тріщини, яка виявилася сигналом куди серйознішої проблеми.

"В ділянці, де ми планували ставити ліжко, упав великий шмат стелі. Тому було прийняте рішення її зняти… Просто подивіться, що могло б на нас обвалитися. Так як нас останнім часом супроводжувала темна смуга, ми вирішили не ризикувати", – каже авторка відео.

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У кадрі видно, як на підлогу поруч із табуретом падає важка брила. Під побілкою відкрився товстий шар глини, дерев’яні рейки та солома. Така конструкція типова для старих сільських будинків.

Чоловік показав, як падає стеля у будинку Фото: TikTok

Попри халепу, власники не занепали духом. Вони мають намір зробити в кімнаті сучасний лофт, оформити стіни з ефектом гранжу та змонтувати так звану еко-стелю. Поки що стелю тимчасово зашили агроволокном, щоб глина не сипалася на голову.

"Таке колись мені впало на спину", – ділиться у коментарях одна жінка.

"Я подібну зашила гіпсокартоном, не знаю, як буде далі, поки ок", – додає інша.

Коментарі глядачів про цю ситуацію Фото: TikTok Коментарі глядачів про цю ситуацію Фото: TikTok

Одна з учасниць обговорення радить: "Розмочити ту глину, що відколупали, і повернути на місце, але з досвіду скажу: її не вистачить, бо її накидали. Особисто я, коли повертала такий же десь пласт на місце, то заповнювала всі пустоти".

"Дякуємо за пораду! Але назад її не повернемо, бо ми все зняли і вивезли. Хочеться все ж, щось легше на стелю", – відповіли блогери.

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