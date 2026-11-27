Сегодня, 27 ноября, лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко исполняется 66 лет. Она стала одной из самых обсуждаемых политиков страны. Особое внимание привлекают не только её действия, но и имидж и стильные причёски.

Самой известной прической Тимошенко стала её фирменная коса-венок. Однако позже политик начала экспериментировать с образом и появляться в новом образе — например, в стенах парламента Юлия засветилась с "бабеттой". Подробнее о том, как менялся стиль "леди Ю", — читайте далее в материале Фокуса.

Как менялась Юлия Тимошенко

В молодости политик носила стрижку каре и имела естественный каштановый цвет волос. Именно с такой прической Тимошенко впервые появилась в должности вице-премьер-министра Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.

В 2001 году "леди Ю" начала экспериментировать с образами — то подстригала волосы, то отращивала.

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Юлия Тимошенко в юности Фото: Instagram Юлия Тимошенко в юности Фото: Instagram

Уже в 2005 году появилась фирменная коса-венок. До сих пор Тимошенко старается не менять прическу, но всё же иногда появляется на публике просто с распущенными волосами или собранными в пучок.

Фирменная коса Тимошенко Фото: Instagram

В 2014 году политик появилась на публике с высоким начесом. Позже она решила придать свежесть своему образу и покрасила волосы в более холодный оттенок блонда.

Высокий начос Фото: Instagram Прическа Тимошенко Фото: Instagram

В 2021 году Тимошенко появилась в парламенте в чёрном платье на молнии и сапогах в тон, а волосы были собраны в пучок. Образ она дополнила серьгами классической формы и очками в чёрной оправе, а на руку надела несколько браслетов.

На вопрос журналистов, как ей удается так хорошо выглядеть, Юлия ответила, что ей просто удалось отдохнуть.

Тимошенко с пучком Фото: Буквы Тимошенко с пучком Фото: Буквы

В 2025 году Тимошенко появилась в парламенте с "бабеттой" — классической прической, при которой волосы собраны в объёмную "гульку" на затылке.

Прическа "бабетта" стала популярной в 1960-х годах благодаря французской актрисе Брижит Бардо. Такая укладка придает образу женственность и изысканность, сохраняя при этом четкие линии и аккуратность — черты, ставшие визитной карточкой Тимошенко.

Тимошенко появилась в стенах парламента с "бабеттой" Фото: Скрин видео

Уже в этом году политик вновь удивила всех сменой образа. Для выхода на публику Юлия выбрала распущенные длинные волосы, уложенные крупными волнами. Также Тимошенко нанесла макияж с акцентом на глаза и губы насыщенного цвета.

Тимошенко с распущенными волосами Фото: Скрин видео Тимошенко с распущенными волосами Фото: Скрин видео

Таким образом, политик внимательно относится к моде и стилю. В разные годы её замечали в нарядах, похожих на изысканные модели зарубежных брендов — Dior, Chanel, Max Mara, Valentino. Сама Тимошенко в интервью часто подчеркивает, что поддерживает национального производителя.

Тимошенко с распущенными волосами Фото: Instagram

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