Сьогодні, 27 листопада, лідерці партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко виповнюється 66 років. Вона стала однією з найбільш обговорюваних політиків країни. Особливу увагу привертають не тільки її дії, а й імідж і стильні зачіски.

Найвідомішою зачіскою Тимошенко стала фірмова коса-вінок. Однак згодом політикиня почала експериментувати з образом і з’являтися у новому іміджі – наприклад, у стінах парламенту Юлія засвітилася з "бабеттою". Детальніше про те, як змінювався стиль "леді Ю", — читайте далі у матеріалі Фокусу.

Як змінювалась Юлія Тимошенко

У молоді роки політикиня носила стрижку каре і мала природній каштановий колір волосся. Саме з такою зачіскою Тимошенко з’явилася вперше на посаді віце прем'єр-міністра України з питань паливно-енергетичного комплексу.

У 2001 році "леді Ю" почала експериментувати з образами – то обрізала волосся, то відрощувала.

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Юлія Тимошенко в юні роки Фото: Instagram Юлія Тимошенко в юні роки Фото: Instagram

Вже у 2005 році з’явилася фірмова коса-вінок. До сьогодні Тимошенко старається не змінювати зачіску, але все ж таки іноді виходить на публіку просто із розпущеним волоссям або зібраним у пучок.

Фірмова коса Тимошенко Фото: Instagram

У 2014 році політикиня вийшла у світ з високим начосом. Згодом вона вирішила додати свіжості своєму образу і пофарбувались у більш холодний відтінок блонду.

Високий начос Фото: Instagram Зачіска Тимошенко Фото: Instagram

2021-го Тимошенко з'явилася в парламенті в чорній сукні на блискавці і чобітьми в тон, а її волосся було зібране в пучок. Образ вона доповнила сережками класичної форми й окулярами з чорною оправою, а на руку надягнула кілька браслетів.

На запитання журналістів, як їй вдається так добре виглядати, Юлія відповіла, що їй просто вдалося відпочити.

Тимошенко із пучком Фото: Букви Тимошенко із пучком Фото: Букви

У 2025 році Тимошенко засвітилась у стінах парламенту з "бабеттою" — класичною зачіскою, коли волосся зібрано в об’ємну "гульку" на потилиці.

Зачіска "бабетта" стала популярною у 1960-х роках завдяки французькій акторці Бріжит Бардо. Така укладка додає образу жіночності та вишуканості, водночас зберігаючи чіткі лінії й охайність — риси, які стали візитівкою Тимошенко.

Тимошенко засвітилась у стінах парламенту з "бабеттою" Фото: Скрін відео

Вже цього року політикиня знову здивувала зміною образу. Для виходу на публіку Юлія обрала розпущене довге волосся, яке вклала великими хвилями. Також Тимошенко зробила макіяж з акцентом на очі та губи насиченого кольору.

Тимошенко із розпущеним волоссям Фото: Скрін відео Тимошенко із розпущеним волоссям Фото: Скрін відео

Таким чином, політикиня уважно ставиться до моди та стилю. У різні роки її помічали в речах, схожих на вишукані моделі іноземних брендів — Dior, Chanel, Max Mara, Valentino. Сама Тимошенко в інтерв’ю часто наголошує, що підтримує національного виробника.

Тимошенко із розпущеним волоссям Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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