Украинская певица Джамала, победившая на Евровидении-2016, вспомнила, как из-за некомпетентности своего тогдашнего менеджмента упустила множество карьерных возможностей. По словам артистки, её команда в тот момент "взлетела" после безумной популярности.

В тот период Джамала даже не отправилась в европейское турне. Хотя после победы на Евровидении гонорар артистки мог достигать десятков тысяч долларов за частное выступление. Об этом певица рассказала в Instagram-stories (jamalajaaa).

Как подставили Джамалу

Поклонники поинтересовались у Джамалы, как она справлялась с внезапной популярностью после победы в песенном конкурсе. На что певица ответила, что и до этого она много училась, побеждала и всегда создавала свою музыку.

Однако в тот момент тогдашняя команда Джамалы "немного взлетела" и не была готова к безумной популярности. Это артистка поняла позже. По её словам, тогда менеджмент вел себя грубо, высокомерно и делал всё по-своему.

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"К сожалению, моя команда тогда немного "взлетела" — они, наверное, не были достаточно готовы. Это я уже потом, собирая отзывы, поняла: они вели себя грубо, высокомерно, называли какие-то нереальные цены, отменяли то, что мне хотелось. То есть два года пришлось всё собирать заново. Я не поехала в тур по Европе, как планировала, из-за менеджмента, тоже такой про*б. Но что поделать. Есть как есть. Главное, что это меня не сломило. Я такая, какая есть, и этим обязана родителям и воспитанию", — подчеркнула знаменитость.

Джамала рассказала о жизни после Евровидения-2016 Фото: Instagram

Участие Джамалы в Евровидении

В мае 2016 года в Стокгольме Джамала одержала победу, ставшую символом несокрушимости и высокого искусства. Исполнение песни "1944" не только принесло Украине хрустальный микрофон, но и установило абсолютный рекорд. На тот момент артистка получила наибольшее количество баллов за всю историю конкурса — 534 очка.

Джамала доказала, что песня с глубоким историческим и личным подтекстом может победить яркие танцевальные номера. Эта победа стала самым мощным средством, напоминающим миру о судьбе крымскотатарского народа и событиях в Украине.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Джамала впервые за долгое время показала, как подросли её сыновья — 8-летний Эмир и 6-летний Селим. Мальчики вместе с мамой исполнили "Песню об учительнице" на сцене Национальной оперы Украины в Киеве.

Украинская певица поразила зрителей благотворительного шоу "Нашебачение" в Киеве неожиданным перевоплощением в легендарного фронтмена группы Queen — Фредди Меркьюри.

Кроме того, Джамала вмешалась в скандал с "Евровидением" и Поляковой.