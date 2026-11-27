Українська співачка Джамала, яка перемогла на Євробаченні-2016, пригадала, як через некомпетентність свого тодішнього менеджменту втратила багато кар’єрних можливостей. За словами артистки, її команда у той момент "злетіла" після шаленої популярності.

У той період Джамала навіть не поїхала в європейський тур. Хоча після перемоги на Євробаченні гонорар артистки міг сягати десятків тисяч доларів за приватний виступ. Цим співачка поділилася в Instagram-stories (jamalajaaa).

Як підставили Джамалу

Шанувальники поцікавились у Джамали, як вона справлялася з різкою популярністю після перемоги у пісенному конкурсі. На що співачка заявила, що ще до цього вона багато вчилась, перемагала і завжди робила свою музику.

Однак у той момент тодішня команда Джамали "трохи злетіла" і не була готова до шаленої популярності. Це артистка зрозуміла пізніше. За її словами, тоді менеджмент був грубий, зверхній і робив все по-своєму.

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"На жаль, моя команда тоді трохи "злетіла" — вони, напевно, не дуже були готові. Це я вже потім, збираючи фідбеки, зрозуміла: вони були грубі, зверхні, давали якісь нереальні ціни, відміняли те, що мені хотілося. Тобто два роки довелося все збирати заново. Я не поїхала в тур Європою, як мала, через менеджмент, тож отакий про*об. Але що вже. Є як є. Головне, що це мене не скривило. Я є ким я є, і за це завдячую батькам та вихованню", — наголосила знаменитість.

Джамала заговорила про життя після Євробачення-2016 Фото: Instagram

Участь Джамали у Євробаченні

У травні 2016 року у Стокгольмі Джамала здобула перемогу, яка стала символом незламності та високого мистецтва. Виконання пісні "1944" не лише принесло Україні кришталевий мікрофон, а й встановило абсолютний рекорд. На той момент артистка отримала найбільшу кількість балів за всю історію конкурсу — 534 очки.

Джамала довела, що пісня з глибоким історичним та особистим підтекстом може перемогти яскраві танцювальні номери. Ця перемога стала найпотужнішим інструментом нагадування світу про долю кримськотатарського народу та події в Україні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Джамала вперше за довгий час показала, як підросли її сини – 8-річний Емір та 6-річний Селім. Хлопчики разом із мамою виконали "Пісню про вчительку" на сцені Національної опери України в Києві.

Українська співачка вразила глядачів благодійного шоу "Нашебачення" у Києві несподіваним перевтіленням у легендарного фронтмена гурту Queen — Фредді Мерк’юрі.

Крім того, Джамала втрутилась у скандал з Євробаченням і Поляковою.