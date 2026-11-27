26-летний футболист киевского "Динамо" Владислав Супряга и обладательница титула "Мисс Земля Украина" Марина Литвин официально стали мужем и женой.

Регистрация брака состоялась ещё 11 ноября в Киеве, однако первые кадры с церемонии они опубликовали в Instagram только через две недели.

Супряга и Литвин поженились

Для этого особенного дня молодожены выбрали сдержанные белые наряды, отказавшись от традиционной свадебной пышности. Пара вместе с 2023 года, а в 2024 году Владислав сделал Марине предложение.

"11.11.26", — лаконично подписала снимки невеста.

Владислав Супряга и Марина Литвин Фото: Instagram

До знакомства с женой Супряга встречался с Дарьей Савиной, которая сейчас замужем за футболистом "Шахтера" Валерием Бондарем, от которого у нее родилась дочь.

Владислав выступает за "Динамо" U-21 во Второй лиге Украины. В текущем сезоне он провел 13 матчей и забил 11 голов, благодаря чему возглавляет список лучших бомбардиров.

Видео дня

Владислав Супряга и Марина Литвин Фото: Instagram

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