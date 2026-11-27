Звезда "Динамо" и "Мисс Земля Украина" тайно поженились (фото)
26-летний футболист киевского "Динамо" Владислав Супряга и обладательница титула "Мисс Земля Украина" Марина Литвин официально стали мужем и женой.
Регистрация брака состоялась ещё 11 ноября в Киеве, однако первые кадры с церемонии они опубликовали в Instagram только через две недели.
Супряга и Литвин поженились
Для этого особенного дня молодожены выбрали сдержанные белые наряды, отказавшись от традиционной свадебной пышности. Пара вместе с 2023 года, а в 2024 году Владислав сделал Марине предложение.
"11.11.26", — лаконично подписала снимки невеста.
До знакомства с женой Супряга встречался с Дарьей Савиной, которая сейчас замужем за футболистом "Шахтера" Валерием Бондарем, от которого у нее родилась дочь.
Владислав выступает за "Динамо" U-21 во Второй лиге Украины. В текущем сезоне он провел 13 матчей и забил 11 голов, благодаря чему возглавляет список лучших бомбардиров.
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