26-річний футболіст київського "Динамо" Владислав Супряга та володарка титулу "Міс Земля Україна" Марина Литвин офіційно стали чоловіком та дружиною.

Розпис пари був ще 11 листопада в Києві, однак перші кадри з церемонії вони опублікували в Instagram лише за два тижні.

Супряга та Литвин одружилися

Для особливого дня наречені обрали стримані білі образи, відмовившись від традиційної весільної пишності. Пара разом з 2023 року, у 2024 році Владислав зробив Марині пропозицію.

"11.11.26", — лаконічно підписала кадри наречена.

Владислав Супряга та Марина Литвин Фото: Instagram

До знайомства з дружиною Супряга перебував у стосунках з Дар'єю Савіною, яка наразі одружена з футболістом "Шахтаря" Валерієм Бондарем, від якого народила доньку.

Владислав виступає за "Динамо" U-21 у Другій лізі України. У поточному сезоні він провів 13 матчів і забив 11 голів, завдяки чому очолює список найкращих бомбардирів першості.

Відео дня

Владислав Супряга та Марина Литвин Фото: Instagram

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